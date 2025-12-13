Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Cinayetten 14 yıldır aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı | Son dakika haberleri

        Cinayetten 14 yıldır aranan hükümlü İstanbul'da yakalandı

        İstanbul'da 2011 yılında bir kişiyi öldüren ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Oğuz L. 14 yıl sonra yakalandı. Firarinin tanınmamak için cerrahi maske ile dolaştığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pandemik katil! 14 yıl sonra...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş'ta 2011 yılında sokakta tartıştığı Volkan Marangozlar'ın öldürülmesiyle ilgili 10 yıl hapis cezası alan Oğuz L. 14 yıl sonra gözaltına alındı. Firari hükümlünün yakalanmamak için sürekli cerrahi maske takarak dolaştığı öğrenildi.

        Beşiktaş, Çırağan Caddesi'nde 13 Mart 2011 yılında Volkan Marangozlar, sokakta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan çalışmalarda olayın bin liralık bir alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği öğrenilmişti. Olayı gerçekleştiren Erkan D. ile İlyas D. gözaltına alınmıştı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan şüphelilere 25'er yıl hapis cezası verilirken, olayın firari şüphelisi Oğuz L. de 10 yıl ceza almıştı.

        TANINMAMAK İÇİN CERRAHİ MASKE TAKARAK DOLAŞMIŞ

        O tarihten bu yana firari hükümlü olarak aranan Oğuz L.'yi yakalamak için polis önceki gün operasyon düzenledi. Saklandığı eve kapıyı çilingir vasıtasıyla açarak giren polis ekipleri Oğuz L.'yi gözaltına aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Oğuz L.'nin 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından toplam 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi. Firari hükümlünün ayrıca 4 dosyadan arandığı da ortaya çıktı. Firari hükümlünün tanınmamak için sürekli cerrahi maske takarak dolaştığı öğrenildi.

        Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Oğuz L. adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü