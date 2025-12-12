Restoran, UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi bir mahalle olan Kayakapı'da. Kayakapı aynı zamanda Revithia’nın içinde yer aldığı otelin adı. İç mekandaki geleneksel dekor karakteri yansıtırken, dışarıdaki teras, vadi ve şehir manzarasıyla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Şefler, en seçkin yerel malzemeleri, unutulmaya yüz tutmuş kadim tariflerle buluşturuyor ve onlara yer yer hareketli ve ilginç dokular ekleyerek yeniden yorumluyor. Her bir unsuru lezzet patlaması yaşatan, yoğun ama bir o kadar da ipeksi bir dokuya sahip, malzeme odaklı bir mutfak şöleni. Revithia tadım menüsü kişi başı 4 bin 350 TL

Casa Lavanda*

Casa Lavanda bir aile işletmesi. Hem bir otel hem de otantik sanat eserleriyle donatılmış bir restoran. Şef Emre Şen’in kullandığı sebzelerin %80’inin yetiştirildiği bahçe de burada. Mutfağı, Türk mutfak geleneklerinin ve İtalya’da geçirdiği zamanların bir yansıması. Burrata ve mascarpone ile doldurulmuş al dente agnolottiyi zahmetsizce hazırladığı gibi, Karadeniz levreğini de harika pişiriyor, bahçesinden taze sebzeler ve keskin bir vermut ve hardal tohumu sosuyla servis ediyor. Tadım menüsü kişi başı 3 bin 450 lira, şarap eşleşmesi ise 2100 lira.