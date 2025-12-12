HT Gastro
Michelin yıldızlı 17 Türk restoranı hangileri?

Ülkemizde artık tam 17 tane Michelin yıldızlı restoran var. 2 restoran 2 yıldızlı 15 restoran ise bir yıldız sahibi. Tadım menüleri 4 bin 350 TL'den başlayıp 14 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi’nin 2026 Türkiye seçkisi açıklandı. İki Michelin yıldızlı restoran sayısı 2, bir Michelin yıldızlı restoran sayısı 15 olmak üzere toplamda artık 17 Michelin yıldızlı restoranımız var. Mutfak çeşitliliğini yansıtan, aynı zamanda da yerel ürün ve lezzetlere olan bağlılığını koparmayan bu restoranlar nerede, fiyatlar nasıl ve şefleri kim gelin yakından bakalım.

TURK BOMONTİ**

2 yıldız

Şef: Fatih Tutak

Mutfak çeşidi: Modern Mutfak, Türk Mutfağı

Nerede: Bomonti, Cumhuriyet Hacıahmet Silahşör Caddesi, Yeniyol Sokak No:2, Şişli, Istanbul, 34440, Türkiye

Restoran, coğrafyaya damga vurmuş tipik Türk lezzetlerini tatmak isteyen gurmeler için şef Fatih Tutak'ın modern tekniklerini ve mevcut tariflere özgün dokunuşlarını sunuyor. Uluslararası kariyerinde dünya mutfağından seçkin isimlerle omuz omuza çalışan Fatih Tutak 2019 yılında Türkiye'ye döndü ve restoranını açtı. Annesine ithafen hazırladığı meşhur mantı, tıpkı açık mutfakta yapılan tatlı servisi gibi ikonik hale gelmiş durumda.

60 kişilik restoranda 30 personel çalışıyor. Mikro mevsimselliğe göre 14 aşamalı tadım menüsünün fiyatı servis ücreti hariç kişi başı 14 bin 500 lira. Şarap eşleşmesi 5 bin lira.

Fatih Tutak; "Bizim için sürdürülebilirlik, tabağın çok ötesine uzanan bir sorumluluk. Her bir malzemenin ardındaki toprağa, denize ve emeğe duyulan saygının ta kendisi. Türkiye'nin dört bir yanındaki bağımsız çiftçiler, balıkçılar ve üreticilerle uzun soluklu ilişkiler kurarak; yerel topluluklarla köklü, sorumluluk sahibi ve etik değerlerle harmanlanmış bir mutfak kültürü inşa etmek için çalışıyoruz" diyor.

VINO LOCALE**

2 yıldız

Şef: Ozan Kumbasar

Mutfağı: Türk Mutfağı, Asya etkileri

Nerede: Kuşçular Mahallesi, 8037. Sokak No:3, Urla, Izmir, 35430, Türkiye

Vino Locale; asırlık zeytin ağaçları, enginar tarlaları ve üzüm bağlarıyla çevrili bir doğada yer alıyor. Yerel üreticilerden aldıkları malzemeleri kendi hikayeleriyle birleştiriyorlar. Servis kalitesini en üst seviyede tutmak için mekan 8 masa ile sınırlı. Restoranda 15 yaş kuralı var.

Tadım menüsünün, servis ücreti hariç, kişi başı 5 bin 500 TL olduğu restoranda şarap eşleşmesi 4 bin lira. Tadım menüsünde damak hoşluğu, tuzlu tereyağı & broche, olta kalamar-koruk-kaplan sütü, kereviz-tuzlu yoğurt-trüf, sardalya-rezene-muhlama, mantar-pırasa-bayramiç beyazı, güngörmez-miso-pancar ve dana yanak-pırasa-patates yer alıyor.

Ozan Kumbasar; "Topraktan aldığımızı toprağa vermek, doğanın döngüsüne saygıyla yaklaşmak en büyük amacımız. Mevsiminde ürünler kullanıyor, her ay menümüzü doğanın bize sunduklarıyla uyumlu olarak yeniliyoruz. Daha az hayvansal ürün tercih ederek atık kontrolü sağlıyor; su ve enerji tasarrufuna özen gösteriyoruz. Etik değerlerimiz doğrultusunda üreticilerle sürdürülebilir iş birlikleri kurup, tüm paydaşlarımızla birlikte geleceğe katkı sunmayı hedefliyoruz" diyor.

9 soruda Michelin Rehberi
ARAKA*

1 yıldız

Şef: Zeynep Pınar Taşdemir

Mutfağı: Yaratıcı Mutfak, Modern Mutfak

Nerede: Kapalı Bakkal Sokak No:8, Yeniköy/Sarıyer, Istanbul, 34464, Türkiye

Yeniköy’de bulunan Araka, şehrin koşuşturmacasından uzakta sakin bir ortam sunuyor. Menüde mevsim sebzeleri ve şifalı otlara ağırlık veren şef Zeynep Pınar Taşdemir, son derece kişisel ve cesur bir mutfak yaratmış. Acılı, ekşili ve baharatlı tatlar, zahter ile tatlandırılmış, marine edilmiş sebzeler ve baharatlı sosta ılık zeytinlerle servis edilen balkabağı püresi en sevilen yemekleri. Araka'da tadım menüsü kişi başı 5 bin 900 lira.

MİKLA*

1 yıldız

Şef: Mehmet Gürs

Mutfağı: Akdeniz Mutfağı, Modern Mutfak

Nerede: Meşrutiyet Caddesi No:15, 18th floor (18. kat), Tepebaşı/Beyoğlu, Istanbul, 34430, Türkiye

Mikla, Anadolu'nun her yerinden özenle seçilmiş malzemeleri yeniden yorumlayıp, moden bir yaklaşımla uzun ömürlü, klasik bir restoran yaratmayı başarmış. Beyoğlu Pera’daki Mikla Türk ürünlerinin tüm zenginliğini ve çeşitliliğini kullanan kreasyonlarla müşterilerine lezzet patlaması sunuyor. Şef Mehmet Gürs yeryüzünde antropolog çalıştıran tek restoran olduklarını söylüyor. Hafifçe haşlanmış ve ardından ızgara yapılmış ahtapot, semizotu ve elma sirkeli yeşil fasulye turşusu salatası Michelin Rehberi müfettişlerinin bağenisini kazanan tabakların sadece birkaçı. 7 aşamalı tadım menüsünün kişi başı 8 bin 500 lira olduğu restoranda şarap eşleşmesi 4 bin 300 lira.

NEOLOKAL*

Şef: Maksut Aşkar

Mutfağı: Türk Mutfağı, Modern Mutfak

Nerede: Arap Camii Mahallesi, Bankalar Caddesi No:11/1, Beyoğlu, Istanbul, 34420, Türkiye

Salt Galata'da bulunan Neolokal, tipik bir Anadolu repertuarı. Eski ile yeni arasında bir köprü kuruyor. Türk mutfak geleneğindeki köklü ve önemli yemekler, modern fikir ve tekniklerle sunuluyor. Maksut Aşkar ve genç ekibi, mutfak mirasını kendilerine has bir incelikle özgün tariflere yeniden yorumluyor. Neolokal'de tadım menüsü, % 12 olan servis ücreti hariç kişi başı 5 bin 300 TL, şarap eşleşmesi ise 3 bin 400 lira

Maksut Aşgar; "Amacımız, çocukluk hafızamızdaki lezzetleri ve mutfak kültürümüzü sonraki nesillere geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturarak taşıyabilmek. Sıklıkla dile getirilen anlamının dışında önceliğimiz sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik. Geleneksel reçetelerimizin özünü koruyarak, mevsimsel döngüleri gözeterek, yeni teknikler ve tasarımcı bir bakış açısı ile güncelleyerek, gelecekte de kabul görecek hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Geçmişini koruyamayanın, geleceği de olamayacağına inanıyoruz" diyor.

NICOLE*

Şef: Serkan Aksoy

Mutfağı: Modern Mutfak, Türk Mutfağı

Nerede: Tomtom Kaptan Sokak No:18, Beyoğlu, Istanbul, 34433, Türkiye

Beyoğlu Tomtom’daki Nicole, geleneksel Türk tariflerinin Orta Doğu baharatlarıyla buluştuğu bir mutfak. Kariyerine Bodrum'da başlayan Şef Serkan Aksoy, ürünlerinin kökenine özellikle dikkat ediyor ve etik bir yerel üreticiler ağı ile çalışıyor. Füme yoğurt ve üzüm suyu ile vurgulanmış yumuşak kuzu eti ile servis edilen dolmaları, Michelin Rehberi ekiplerini tam anlamıyla büyülemiş. Nicole'de tadım menüsü kişi başı 6 bin 100, şarap eşleşmesi 4 bin 500 lira. Bu rakama % 12 servis ücreti ekleniyor.

Mezra Yalıkavak*

Şef: Serhat Doğramacı

Nerede: Dirmil Mahallesi, 6885. Sokak No:3, Bodrum, 48990, Türkiye

Mezra Yalıkavak, yüksek tavanlı mimarisiyle içine girdiğinizde sizi ferah bir atmosfere sokuyor. Restoran, endüstriyel diyebileceğimiz bir tasarımla zeminden tavana kadar devasa pencerelerle donatılmış. Lounge bar ve tandır fırınının arkasında zaman zaman konserlerin sahnelendiği bir alan mevcut. Restoranın arazisinde ayrıca bir sebze bahçesi ve küçük bir hayvan barınağı da bulunuyor; şef kendi çiftliğini de işletiyor. Mezra tadım menüsü % 13 servis ücreti hariç kişi başı 7 bin TL şarap eşleştirmesi ise 3 bin 600 lira. Tadım menüsü ekmek sepeti, yabani lavantalı yoğurt, zeytinyağlı incir, tarladan ızgara sebzeler, lakerda, mantı, içli köfte, akya, kuzu sırt, peynir seçkisi ve keçi sütlü sütlaçtan oluşuyor.

Araf İstanbul*

Şefler: Pınar Korgan Çetinkaya ve Kenan Çetinkaya

Mutfağı: Modern, Türk Mutfağı

Nerede: AG/E İç Kapı, 19 Mayıs Mahallesi Sümer Sokak Sümko N Blok No:1, No:2, Kadıköy, Istanbul, 34742, Türkiye

Kenan ve Pınar Çetinkaya sakatat konusunda uzmanlar. Misafir sayısını bilinçli olarak sınırlı tutup şeflerin açık ateş başında nasıl yemek pişirdiğini misafirlerine izletme olanağı sunuyorlar. Bu aynı zamanda çok samimi bir atmosfer de yaratıyor; hem sosyalleşiyorsunuz hem de şefler yemeklerin nasıl yapıldığını anlatmak için size zaman ayırıyor. İlk bakışta çok basit görünen lezzetler, damağınızda temas ettikleri anda olağanüstü bir derinlik kazanıyor. Vejetaryen tabaklarını hazırlamak konusunda da iyiler. Ateşle cesur lezzetler yakalıyorlar. Araf İstanbul'un spesiyalleri arasında sayılan akciğer tantuni 600 TL, çıtır beyin 900 TL, uykuluk 1100 TL, dana yanak 1600 TL. Merak edenlere duyurulur. Restoranda 12 yaş sınırı var.

Revithia*

Şef: Duran Özdemir

Yöresel yemek, Geleneksel Mutfak

Nerede: Temenni Mahallesi, Eski Kayakapı Mahallesi, Davut Ağa Sokak No:1, Ürgüp, 50400, Türkiye

Restoran, UNESCO Dünya Mirası listesindeki tarihi bir mahalle olan Kayakapı'da. Kayakapı aynı zamanda Revithia’nın içinde yer aldığı otelin adı. İç mekandaki geleneksel dekor karakteri yansıtırken, dışarıdaki teras, vadi ve şehir manzarasıyla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. Şefler, en seçkin yerel malzemeleri, unutulmaya yüz tutmuş kadim tariflerle buluşturuyor ve onlara yer yer hareketli ve ilginç dokular ekleyerek yeniden yorumluyor. Her bir unsuru lezzet patlaması yaşatan, yoğun ama bir o kadar da ipeksi bir dokuya sahip, malzeme odaklı bir mutfak şöleni. Revithia tadım menüsü kişi başı 4 bin 350 TL

Casa Lavanda*

Şef: Emre Şen

Mutfağı: Geleneksel Mutfak, Akdeniz Mutfağı

Nerede: Ulupelit Köyü, Seçilmiş Sokak No:2, Şile, Istanbul, 34980, Türkiye

Casa Lavanda bir aile işletmesi. Hem bir otel hem de otantik sanat eserleriyle donatılmış bir restoran. Şef Emre Şen’in kullandığı sebzelerin %80’inin yetiştirildiği bahçe de burada. Mutfağı, Türk mutfak geleneklerinin ve İtalya’da geçirdiği zamanların bir yansıması. Burrata ve mascarpone ile doldurulmuş al dente agnolottiyi zahmetsizce hazırladığı gibi, Karadeniz levreğini de harika pişiriyor, bahçesinden taze sebzeler ve keskin bir vermut ve hardal tohumu sosuyla servis ediyor. Tadım menüsü kişi başı 3 bin 450 lira, şarap eşleşmesi ise 2100 lira.

Arkestra*

Şef: Cenk Debensason

Mutfağı: Füzyon

Nerede: Etiler, Dilhayat Sokak No:28, Beşiktaş, Istanbul, 34337, Türkiye

Cenk Debensason İstanbul'da büyüdü, Fransa'da eğitim gördü, Amerika'da şef olarak mesleğini icra etti. Yemeklerinde bu yolculuğunun izlerini açıkça görmek mümkün. Klasik teknikleri Asya lezzetleriyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Örneğin kızarmış levreğin lezzetini hazırladığı tatlı ekşi sosla şaşırtıcı şekilde üst seviyeye çıkarıyor. Bu mutfağın çok yönlülüğü, tüm yemek boyunca heyecanınızı hep en üst seviyede tutuyor. Arkestra'ya yapacağınız ziyaret hayatınız boyunca zihninizde yer edecek bir deneyime dönüşebilir.

Sankai by Nagaya*

Şef: Yoshizumi Nagaya

Mutfağı: Modern Japon Mutfağı

Nerede: Bebek, Cevdet Paşa Caddesi No:34, Beşiktaş, Istanbul, 34342, Türkiye

Japon geleneği ve teknik hassasiyet konusundaki ustalığı Düsseldorf'ta büyük beğeni toplamış olan şef Yoshizumi Nagaya, Bebek’te, 24 kişilik Sankai by Nagaya'da sushi ve kaisekinin özgün yolculuğunu minimalist tasarım ve Boğaz manzarasıyla buluşturuyor. Dana yanakları çok düşük sıcaklıkta 48 saat boyunca neredeyse şekerlenene ve yoğun tadı açığa çıkana kadar pişiriliyor, ardından fasulye, ponzu mayonezi, toz sirke ve susam ile servis ediliyor. Hiroko Shibata’nın Boğaz sularından gelen balıklarla titizlikle hazırladığı harika suşileri de tercih edebilirsiniz. Restorana gidiş-dönüş için transfere ihtiyacınız varsa, Sankai by Nagaya ücretsiz lüks ulaşım servisi sağlıyor. Karides-Havyar, yuzu miso sos, avokado, oscietra havyarından oluşan tadım menüsü 5 bin 500 TL, şarap eşleşmesi 4 bin 500 lira

Narımor*

1 yıldız

Şef: Atilla Heilbronn

Mutfağı: Türk Mutfağı, Modern Mutfak

Nerede: Sıra Mahallesi, Eren Sokak, Urla, Izmir, 35320, Türkiye

Almanya'da yetişen Atilla Heilbronn cam bölmeli restoranında yalnızca bir kaç masa bulundurduğu için ortam oldukça samimi. Şef Heilbronn'un titizlikle hazırladığı yemekleri yerel malzemelerle hazırlıyor. Heilbronn'un birinci sınıf ürünleri tedarik etme çabası ve Türk mutfak gelenekleri üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalar mutfağının özgün olmasını sağlıyor. Tadım menüsü kişi başı 6.400 TL

OD Urla*

Şef: Osman Sezener

Mutfağı: Modern Mutfak, Türk Mutfağı

Nerede: Rüstem Mahallesi, Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28, Urla, Izmir, 35430, Türkiye

Modern cam restoran tüm manzaraya hakim. Şef Osman Sezener restoranda kullandığı malzemelerin yaklaşık yarısını kendi yetiştirirken, geri kalanını yerel üreticilerden temin ediyor. Sürdürülebilirlik ve yerel kaynaklara bağlılık, bu mutfağın açık ateşte pişirme geleneği kadar önemli bir özelliği. Şef malzemelerin doğal lezzetini ve dokusunu öne çıkarmak için kömür ateşinde pişirme yöntemini tercih ediyor. Bu mutfak, şefin doğanın sunduğu malzemelere ve lezzetlere olan derin hakimiyetinin samimi ve kişisel bir ifadesi. Tadım menüsü bir kişi için 4 bin 950 lira, şarap eşleşmesi ise 4 bin 300 lira.

Teruar Urla*

1 yıldız

Şef: Osman Serdaroğlu

Mutfağı: Akdeniz Mutfağı, Fransız Modern

Teruar Urla'da huzur dolu bir mekan. Hem mutfak ekibini çalışırken görebilir hem de vadiye hakim büyüleyici terasta manzaranın keyfini sürebilirsiniz. Konaklama imkanı da var. Şefin yerel mutfağa getirdiği minimalist yaklaşım, önceki profesyonel deneyimlerinin bir sonucu olarak İtalyan esintileri taşıyor. Tabaklar her daim sürprizlerle dolu. Teruar Urla'da tadım menüsü 6 bin 950 lira ve şarap eşleşmesi 4 bin 300 lira

Osman Serdaroğlu; Fransızcada toprak anlamına gelen 'Teruar' ismi, doğanın döngüsüyle olan bağımızın bir yansıması. Kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz mevsimlik ürünler ve yerel üreticilerle yürüttüğümüz iş birlikleri üzerine kurulu, yaşayan bir sistem. Aynı zamanda bir 'paylaşma' hali de. Kompost sistemimizle organik atıkları gübreye ve sokak hayvanları için mamaya dönüştürüyoruz. Tüm bu prensip ve döngüler, insan emeği ve zanaatkârlığa duyduğumuz saygıyla şekilleniyor; içinde bulunduğumuz bu topraklarla olan bağlarımızı daha da güçlendiriyor...

Maçakızı*

Şef: Aret Sahakyan

Mutfağı: Modern Mutfak

Nerede: Göltürkbükü Mahallesi, Keleşharim Caddesi No:70, Bodrum, 48400, Türkiye

Yönetici Şef Aret Sahakyan yönetimindeki Maçakızı, yirmi yılı aşkın süredir hizmet veren ve doyurucu soslarıyla iddialı bir mutfağa sahip. Örneğin ahtapot; salamura aromalı otlar, kızarmış soğan ve aromatik bir sebze suyuyla zenginleştirilmiş tarhana sosu ile sunuluyor. Doğayla uyumlu olarak yemeklerinde yerel üreticilerden ve kendi bahçelerinden temin edilen taze mevsimlik malzemeleri kullanıyorlar. Sürdürülebilirliğe olan bağlılıkları, toprağa ve onun bereketine duyulan derin saygıyı temsil ediyor.

Kitchen by Osman Sezener*

Şef: Osman Sezener

Mutfağı: Modern Mutfak, Yöresel yemek

Nerede: Dirmil Mahallesi, Balyek Caddesi No:5A, Yalıkavak, Bodrum, 48400, Türkiye

Osman Sezener ve ekibi, Türk mutfağına özgün ve uluslararası bir yorum getiriyor. Bodrum'un taze ve lezzet dolu ürünleri bu mutfağın tam merkezinde. Yemekler aşırı karmaşık değil, ancak lezzetleriyle kesinlikle etkileyici. Karidesleri sulu ve yumuşak kalacak şekilde kısa süre ızgara yapıyor; üzerine karidesli mayonez ve hafif bir tatlılık katan limon kulis ile tamamlıyor. Bir şerit halinde gezdirilen tıbbi nane yağı ve yenibahar yağı ise lezzete tam da gereken desteği sağlıyor.

