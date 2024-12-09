Yılbaşı seyahat rotası!

Yılbaşı gecesi sadece bir yılın bitişi değil, aynı zamanda umutlarla dolu bir başlangıç anlamına gelir. 2025'e unutulmaz bir şekilde adım atmak için hayalinizdeki yeri seçmeye ne dersiniz? Klasik şehir eğlencelerinden tenha adalardaki huzura kadar, bu özel geceyi kutlamak için dünyanın dört bir yanından seçtiğimiz en heyecan verici destinasyonları keşfedin!