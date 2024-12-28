Panettone, İtalya'nın Milano şehrinden Güney Avrupa ve Latin Amerika'ya, sonrasında Amerika ve Avustralya'ya kadar yayılan Noel dönemine özgü bir tatlı ekmek çeşidi. Tatlı olduğu için “kek” sınıfına dahil edenler olsa da mayalama tekniğiyle hazırlandığı için ekmek olarak kabul görüyor. Klasik bir panettone yuvarlak ve üstü kubbe gibi görünüyor, yüksekliği 15 cm'ye kadar varıyor. Dışında hafif bir kabuk, içi ise puf puf, süngerimsi. Klasik tarifteki temel çeşniler şekerlenmiş portakal, limon kabuğu ve kuru üzüm. Bütün bu meyvalar, mayalandığı süre boyunca hamurla özleşiyor ve panettoneye o, başka hiçbir şeye benzemeyen eşsiz rayihasını kazandırıyor. Onu bu kadar özel yapan özelliklerinden biri yavaş yavaş hazırlanıp günlerce mayalanması, genellikle günler öncesinden yapımına başlanıyor ve pek çok tarife göre 3 kez mayalandırılıyor.