Tasteatlas'ın bir kaç gün önce Adana sokaklarında dolaşan seyyar bir tezgahı paylaştığı videoya şöyle açıklama bıraktı: Türkiye, özellikle de Adana, hem yerel halk hem de turistler tarafından sevilen popüler bir sokak atıştırmalığı olan lezzetli kavrulmuş fındıklarıyla tanınır. Adana'daki sokak satıcıları fındığı taze olarak kavurur ve sıcak servis ederek lezzetini arttırır. Bu sevilen ikram sadece lezzetli değil aynı zamanda besleyicidir; vitaminler, sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla doludur. Kavrulmuş fındık, geleneksel tatlılardan tuzlu yemeklere kadar Türk mutfağında da yaygın olarak kullanılır, bu da fındığı çok yönlü bir malzeme haline getirir. Kavrulmuş fındık Türkiye'yi ziyaret eden herkesin mutlaka denemesi gereken bir lezzettir. Türkiye'nin yanı sıra kavrulmuş fındık İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde de yaygın olarak çeşitli tatlı ve tuzlu tariflerde kullanılıyor.