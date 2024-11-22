Dünyanın en iyi 6 fındığı
Tasteatlas'ın dünyanın en iyi 6 fındığını listelediği seçkiye Giresun tombul fındık da girdi. Tasteatlas bir kaç gün önce de sosyal medya hesaplarından Adana'nın sokak lezzetleri arasında yer alan tuzlu fındık videosu yayınladı.
Tasteatlas'ın bir kaç gün önce Adana sokaklarında dolaşan seyyar bir tezgahı paylaştığı videoya şöyle açıklama bıraktı: Türkiye, özellikle de Adana, hem yerel halk hem de turistler tarafından sevilen popüler bir sokak atıştırmalığı olan lezzetli kavrulmuş fındıklarıyla tanınır. Adana'daki sokak satıcıları fındığı taze olarak kavurur ve sıcak servis ederek lezzetini arttırır. Bu sevilen ikram sadece lezzetli değil aynı zamanda besleyicidir; vitaminler, sağlıklı yağlar ve antioksidanlarla doludur. Kavrulmuş fındık, geleneksel tatlılardan tuzlu yemeklere kadar Türk mutfağında da yaygın olarak kullanılır, bu da fındığı çok yönlü bir malzeme haline getirir. Kavrulmuş fındık Türkiye'yi ziyaret eden herkesin mutlaka denemesi gereken bir lezzettir. Türkiye'nin yanı sıra kavrulmuş fındık İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerde de yaygın olarak çeşitli tatlı ve tuzlu tariflerde kullanılıyor.
Piedmont Fındığı, İTALYA
Adını menşe bölgesinden alan Piedmont fındığı, Langhe-Roero ve Monferrato tepelerinde yetişen ve Alessandria, Asti, Cuneo, Turin, Novara, Biella ve Vercelli illerinde üretilen Tonda Gentile Trilobata çeşidi fındıkları ifade eder. Şekerleme endüstrisi için en iyi fındıklardan biri olarak kabul edilen Piedmont Fındığı, gevrek eti, uzun raf ömrü ve özellikle kavrulduğunda harika bir lezzet ve aroma ile karakterize edilir. Piedmont fındıkları, tipik bir Piedmont şekerleme ürünü olan Gianduiotto nugat pralinlerinin temel bileşenidir, ancak aynı zamanda çeşitli pasta kremaları, kek, dondurma ve likörlerin hazırlanmasında da yaygın olarak kullanılır.
Nocciola di Giffoni, İTALYA
Adını Licinici Dağı'nın eteklerinde yer alan yemyeşil bir vadi olan Giffoni Valle Piana'dan alan Nocciola di Giffoni fındığı, Salerno eyaletinde yetiştirilen ve üretilen kuru fındıklardır. Tipik olarak kabuklu ve kavrulmuş olan Giffoni fındıkları; lezzet, aroma ve uzun raf ömürleri sayesinde özellikle şekerleme endüstrisi tarafından çok kullanılır. Yerel tuzlu yemeklerde yaygın olarak kullanılsa da, Giffoni fındıkları çoğunlukla çikolata, nuga veya balla kaplanmış tatlı bir atıştırmalık olarak pazarlanır. Ayrıca, çeşitli kek ve bisküvilerin, pasta kremalarının, dondurmaların ve hatta likörlerin hazırlanmasına mükemmel bir eşlikçi olurlar.
Avellana de Reus fındığı, İSPANYA
Avellana de Reus, 13. yüzyıldan beri Tarragona eyaletinde yetiştirilen Negreta, Pautet, Gironella, Morella ve Culplana cinsi fındıklardır. Bu fındıklar her zaman boyutlarına göre kategorize edilir ve kabuklu, kabuksuz ve kavrulmuş olarak satılır. Üstün kalitede standartlaştırılmış ürün elde etmek için üretimin her aşaması dikkatle izlenir. Avellana de Reus diğer fındıklardan daha büyüktür ve genellikle önemli miktarda E vitamini ve sağlıklı yağ asitleri açısından zengindir.
Nocciola Romana fındığı, İTALYA
ister çiğ, ister kurutulmuş ya da kavrulmuş olarak tüketilsin, gevrek Roma fındıkları tekli doymamış yağlar ve E ve K vitaminleri ile doludur, ancak aynı zamanda kalori açısından da zengindir. Roma fındığı bisküviler de dahil olmak üzere birçok yerel tatlının hazırlanmasında temel bir bileşen olarak kullanılır.
Giresun tombul fındığı, TÜRKİYE
Giresun tombul fındığı, Türkiye'nin Giresun ilinde yetişen, enfes tadı ve farklı aromasıyla ünlü bir fındık türüdür. İri ve yuvarlaktır, kolay kırılabilen pürüzsüz ve parlak bir kabuğu ve dolgun, yağlı, etli ve lezzetli bir iç kısmı vardır. Giresun'un dağlık bölgesindeki toprak besinler açısından zengindir, bu nedenle Giresun tombul fındıkları demir, potasyum, kalsiyum ve çinko, B, C, A ve E vitaminleri, omega-3 yağları, lifler, proteinler ve antioksidanlarla doludur. Bu fındıklar tipik olarak yaz sonunda hasat edilir ve çiğ veya kavrulmuş olarak yenebilir, ancak çoğunlukla çeşitli Türk yemeklerinde, özellikle baklava ve lokum gibi tatlılarda kullanılır.
Noisette de Cervione fındığı, FRANSA
Yüksek nemi, sulanan toprakları ve uygun rakımı ile tercih edilen Fransa'nın Haute-Corse bölgesinde yetiştirilirler. Küçük boyutları nedeniyle, diğer fındıklara göre daha fazla tat konsantrasyonu vardır, bu nedenle tadı kahverengi şekeri andıran berrak, odunsu, yağlı, tatlı ve hassas aromalıdır.