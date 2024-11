Benzersiz Orta Doğu lezzetleri düşünülerek üretilen çikolatalara Hamouda'nın eşi yaratıcı isimler bulmuş. Künefe, hurma, antep fıstığı, biskuvi, peynir, baklava, şurupla yapılan çeşitleri var. Sosyal medyada en çok dolaşan ve en meşhur olanı künefeli olan. Dışı çikolata içi yeşil kremamsı cıvıklıkta olan "Can't Get Knafeh of It" çeşidi; tel kadayıf, tahin ve antep fıstığı ile yapılıyor. "Can't Get Knafeh of It" dilimize "Künefeye Doyamıyorum" diye çevrilebilir.