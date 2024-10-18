Dubai çikolatası Dubai'nin geleneksel bir tatlısı filan değil. 2021 yılında icat edilmiş. Bu yeni çikolata trendinin arkasında Fix Dessert Chocolatier adlı bir dükkan var. Dubai Çikolatası bu dükkanla beraber ortaya çıkmış. FIX 2021 yılında kurulmuş. Ancak bu tatlının dünyayı kasıp kavurması bu sene Şubat ayından itibaren başladı. Sadece Dubai'de bulunmasına rağmen, yapışkan barlar dünya çapında pek çok tatlı düşkününün denediği ve diğer markaların da kopya çekip aslına benzer versiyonlarını çıkardığı bir tarif oldu. Hatta şu an çikolata o kadar popüler oldu ki turistler sırf bu çikolatanın orijinalinden bir parça yiyebilmek için Dubai'ye uçuyor.