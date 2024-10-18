Nereden çıktı bu Dubai çikolatası?
Dört bir yanımızı Dubai çikolatası çılgınlığı sardı. Adeta kıyamet kopuyor. Biraz araştırınca bu kıyametin sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada koptuğunu, öyle ki dünyanın dört bir yanından insanların sırf bu çikolatayı yemek için Dubai'ye uçtuğunu öğrendim.
Her şeyi abartıyor muyuz?
Gün geçmiyor ki sosyal medyada hızla yayılan, abartılan, uğruna uzun kuyruklara girilen ve ardından hızla kaybolan gıda trendleri viral olmasın.
Bir sürü insan sırf başkaları da öyle yapıyor diye ya da sadece merakından o kuyruklara giriyor. Tüketici çılgınlığı diyebilirsiniz, sosyal medya baskısı diyebilirsiniz, ısırırken çıkardığı çıtırtı sesi diyebilirsiniz ya da harika bir şeyden kusur kalma psikolojisi ve fırsatların kaçtığı hissi vs...
Yeni trendimizin adı Dubai Çikolatası...
TikTok'ta, dışı çikolata kaplı, içi akışkan, yeşil ve yapışkan bir sıvıyla dolu çikolatalar viral oldu.
Nedir bu Dubai çikolatası?
Gerçek şu ki Dubai Çikolatasının orijinali sadece Dubai'de ve satışı sadece teslimat yoluyla satılıyor. Dükkanlarda gördüğünüz Dubai Çikolatası geldi tabelalarına inanmayın. Herkes kendi tarifini yapmaya başlamış durumda. Fiyatı da orijinal olmamasına rağmen makul değil. Yine de illa kuyruğa girmek istiyorsanız siz bilirsiniz.
Dubai çikolatası trendini ilk önce çikolatalı lokma furyasına benzetmiştik gazetede. Hatta Dubai çikolatasının Türkiye’de böyle bir patlama yaşadığından Dubaililerin haber var mı diye gülüştüğümüzü hatırlıyorum.
Biraz araştırınca meselenin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını tüm dünyanın bu çikolataya takılıp kalmış durumda olduğunu anladım. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ABD’ye, Singapur'dan Yeni Zelanda'ya ve Güney Kore'den Fransa’ya, dünyanın dört bir yanını yeni bir tür çikolata çılgınlığı sarmış.
Dubai çikolatasını patlatan video
Şimdiye kadar kesin görmüşsünüzdür; büyük bir ısırık alınan çikolatadan çıkan sesleri ve çikolatadan sarkan krema kıvamındaki antep fıstıklarıyla bulanmış yeşil künefe parçalarının ağız sulandıran görüntülerini. Özellikle TikTok’ta. Dünya da gördü ve kayıtsız kalamadı. Dubai'nin viral çikolatası tüm dünyada paylaşım sitelerini dolduruyor ve hatta pek çok insan tatilini bu çikolatadan bir parça yemek üzerine planlıyor.
TikTok'ta influencerlık yapan Maria Vehera'nın Şubat ayında arabasında yediği viral çikolata videosu Tiktok'ta bugüne kadar 88.7 milyondan fazla kez izlendi . O zamandan beri birçok yerel dükkan, yetenekli aşçı ya da ev kadını kendi benzer tariflerinin videolarını instagramda #dubaichocolate etiketi ile 45 bin kez paylaştı.
Aşağıdaki video, Dubai çikolatasını bu noktaya getiren silsilenin ilk postu... Maria Vehera'nın TikTok'taki ilk videosunun instagramda yayınlanan versiyonu.
FIX Dessert Chocolatier ne zaman kuruldu?
Dubai çikolatası Dubai'nin geleneksel bir tatlısı filan değil. 2021 yılında icat edilmiş. Bu yeni çikolata trendinin arkasında Fix Dessert Chocolatier adlı bir dükkan var. Dubai Çikolatası bu dükkanla beraber ortaya çıkmış. FIX 2021 yılında kurulmuş. Ancak bu tatlının dünyayı kasıp kavurması bu sene Şubat ayından itibaren başladı. Sadece Dubai'de bulunmasına rağmen, yapışkan barlar dünya çapında pek çok tatlı düşkününün denediği ve diğer markaların da kopya çekip aslına benzer versiyonlarını çıkardığı bir tarif oldu. Hatta şu an çikolata o kadar popüler oldu ki turistler sırf bu çikolatanın orijinalinden bir parça yiyebilmek için Dubai'ye uçuyor.
Markanın yaratıcısı 38 yaşında bir kadın
Fix'in kurucusu Mısırlı bir İngiliz olan Sarah Hamouda. 9 yıldır Dubai'de yaşayan 38 yaşındaki Hamouda hamilelik dönemindeki aşermeleri sırasında eşinin kendisine getirdiği çikolata ve tatlılar kendisini kesmemiş olacak ki sıradan bir çikolata yerine çok daha özel bir şey istediğini fark etmiş. Yani olmayana aşermiş ve arayışa girmiş. FIX markasını nasıl kurduğunu ve tadına doyulmayan barları nasıl yarattığını kendisi aşağıda anlatıyor.
Yaşanlar çok çılgınca
Sarah çikolatasına gösterilen ilginin gerçeküstü olduğunu, Fix'in günlük siparişlerinin tek haneli rakamlardan 500 rakamına çok hızlı çıktığını ve olanlara inanamadığını anlatıyor: Fix markasını kurarken dürüst olmak gerekirse, hiçbir zaman bunun küresel bir hal alacağını düşünmemiştim. Kanada'dan Arjantin'e ve Rusya'dan Romanya'ya kadar pek çok yerden çok güzel mesajlar alıyorum. Bu yaşananlar bana çok çılgınca geliyor.
Çikolataların hepsi el yapımı
Hamouda anlatmaya devam ediyor: Çikolata barlarının hepsi el yapımı, bu yüzden yapmak zaman alıyor, bu yüzden az ve herkes yiyemiyor. Günde sadece 500 adet üretebiliyoruz. Çok fazla zaman ve emek harcıyoruz. Her çikolatanın üzerinde sanatsal tasarımlar var. Bu sebeple ekibin üretiminin bir sınırı var. Benim için ürünlerimizin kalitesini ve içeriğini korumak gerçekten önemli. Şu anda üretimi artırmayı ve kaliteden ödün vermeyi istemiyorum. Ancak müşteriler çikolataların azlığından şikayet ediyor. Çikolata barlarının sırrı, bence, çikolatayı şekillendirmek ve dolguyu paketlemek için kullandığımız özel kalıp.
Sarah'ın bu kalıpların nasıl çalıştığını anlattığı videoyu görmek için tıklayın
Sadece künefeli değil pek çok çeşit var
Benzersiz Orta Doğu lezzetleri düşünülerek üretilen çikolatalara Hamouda'nın eşi yaratıcı isimler bulmuş. Künefe, hurma, antep fıstığı, biskuvi, peynir, baklava, şurupla yapılan çeşitleri var. Sosyal medyada en çok dolaşan ve en meşhur olanı künefeli olan. Dışı çikolata içi yeşil kremamsı cıvıklıkta olan "Can't Get Knafeh of It" çeşidi; tel kadayıf, tahin ve antep fıstığı ile yapılıyor. "Can't Get Knafeh of It" dilimize "Künefeye Doyamıyorum" diye çevrilebilir.
FIX markasının anlamı: Korkunç inanılmaz bir deneyim
FIX kelimesinin anlamı Freaking Incredible Experience yani dilimizde Korkunç İnanılmaz Bir Deneyim. Hamouda talebi karşılamakta zorlanıyor. Künefeli çikolatanın ilk videosunun şubat ayında ortaya çıkmasından evvel şirket sadece Hamouda'nın kendi evinde faaliyet gösteriyormuş. Sonra farklı bir mutfak daha kiralamak ve ekibin sayısının da on kişiye çıkması gerekmiş.
Taklitleri daha pahalıya satılıyor
Tanesi 20 dolardan satılan 200 gramlık çikolatalar ve 6 kişilik 105 dolardan satılan bir kutu çikolata sadece yemek dağıtım servisi Deliveroo üzerinden temin edilebiliyor ve dağıtım her gün saat 14.00 ve 17.00'de yapılıyor. Her gün 500 siparişle sınırlandırılan satışlar genellikle birkaç dakika içinde tükeniyor.
Ancak Fix çikolatalarının popülerliği, benzerlerinin çok daha pahalıya satılmasına yol açmış durumda. Bazı satış sitelerinde 200 gramlık bir tablet için 56 dolar kadar istendiği, hatta Singapur'da 59 dolara satıldığı ortaya çıktı. Yine de bu fahiş fiyatlar, tüketicileri caydırmıyor gibi görünüyor. Pek çok tüketici bunu "hayatta bir kez denemek gereken" bir lezzet olarak görüyor.
Ardından FIX'in adını kullanan ve sepete en az 10 çikolata eklemeyi zorunlu tutan sahte internet siteleri ortaya çıktı. FIX, sosyal medya hesaplarından müşterilerini sahte satıcılara inanmamaları konusunda uyaran aşağıdaki postu paylaştı.
Yiyecekler seyahat planlarını etkiliyor
Tüm dünya bu çikolataya öyle takıntılı hale geldi ki Dubai, seyahat rezervasyon sitesi Expedia’nın 2025 seyahat trendlerine göre, sadece bu özelliği ile (ünlü Dubai çikolatası) en iyi destinasyon haline geldi. Dubai'de yapabileceğiniz diğer birçok harika şeyden bahsetmeye gerek bile kalmıyor.
Expedia’nın verdiği bilgiye göre viral videolar ve ürünler son zamanlarda pek çok tatile ilham kaynağı olmuş durumda. Dubai çikolatası, Kore güzellik ürünleri ve Kosta Rika kahvesi gibi özel ve paylaşılmaya değer ürünlere duyulan özlem insanları yurt dışı seyahatleri için rezervasyon yapmaya yöneltmiş.
Dubai çikolatasını tatmak için kimler seyahat ediyor?
Expedia bu trendi “tadım kaçamağı” olarak adlandırıyor ve bu kaçamak artık dünyanın her yerinden insanın seyahat planını etkiliyor; tatilcilerin yüzde 78'i bir sonraki kaçamaklarını kendi ülkelerinde bulamayacakları bir ürüne göre seçiyor. Antep fıstıklı künefe çikolatası, yıllık ankette insanların uğruna seyahat etmek istedikleri bir ürün olarak Japon şekerlemesinin ardından ikinci sırada yer alırken, küresel gezginlerin yüzde 17'si sadece çikolata için Dubai'ye gidebileceğini belirtmiş.
Dubai çikolatasının küresel seyahatlere göre tam dökümü (25 bin kişi katıldı)
Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 33)
Meksika (yüzde 31)
Kore (yüzde 28)
Singapur (yüzde 20)
Japonya, İsveç ve Hong Kong (yüzde 18)
Yeni Zelanda, Kanada ve Almanya (yüzde 17)
Fransa ve ABD (yüzde 15)
Norveç ve Avustralya (yüzde 13)
Danimarka (yüzde 11)
Birleşik Krallık (yüzde 8)
Dubai'ye gitseniz bile çikolata bulamayabilirsiniz
Ancak Dubai'ye uçsanız bile bu çikolatayı elinize almanın hiç de kolay olmayacağı konusunda sizi uyaralım. Her gün sadece 500 adet üretiliyor ve günde 2 kez satışa çıkıp, birkaç dakika içinde tükeniyor.
Dubai'de yaşamıyorsanız ve illa bu çikolatadan denemek istiyorsanız en iyi seçenek evde yapmak olabilir. Çikolatanın nasıl yapıldığına dair net talimatlar veren çok sayıda influencer var, ancak tarifinde tahin olan bir kişi bulmanızı tavsiye ederim. Çünkü orijinalinde tahin var ve bu birçok kişinin atladığı bir malzeme.