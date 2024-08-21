Ekmek yapmayı nasıl öğrendik?

Ekmek, örgü örmek gibi bir şey. Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra, bunu yapmak ilk kimin aklına geldi diye düşünmeden edemiyor insan. Fırından çıkan ekmek, sürecin hassasiyeti ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, unutulması mümkün olmayan mucize gibi bir şeydir.