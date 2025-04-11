Baget hangi fırından alınır?

Bir Fransız fırınının "ekmek fırını" yani "boulangerie" olarak adlandırılabilmesi için ekmeğini kendi tesislerinde ve kanunla tanımlanan kriterlere uygun olarak yapıyor olması gerekir. Bu ibarenin olmadığı dükkanlar, içinde katkı maddesi bulunan, vasat ve endüstriyel ekmek satan sıradan fırınlardır. Sıradan veya standart bir baget daha uzun, daha yumuşak, daha kabarık ve daha ucuzdur. Geleneksel baget daha belirgin bir tada sahiptir, daha kabukludur ve yapımı daha fazla çalışma gerektirir. Fransa'da 35 binden fazla fırın bulunur.