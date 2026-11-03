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        Haberler Televizyon 'Cevher'in okuma provası gerçekleşti

        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Cevher'in oyuncuları okuma provasında bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 14:15 Güncelleme:
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        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti

        SHOW TV’nin yeni dizisi ‘Cevher’in oyuncuları, okuma provasında bir araya geldi. Başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın paylaştığı dizide Elçin Sangu, üstün zekâsıyla hayatın zorluklarına meydan okuyan üç çocuk annesi 'Cevher'e hayat verirken Ertan Saban ise karizması, disiplini ve gözü karalılığıyla öne çıkan başarılı komiser 'Mert'i canlandırıyor.

        Fabrika Yapım imzalı, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu otururken senaryosunu Burcu Yılmaz kaleme alıyor. Salih Fahlioğulları’nın kreatif yapımcılığını üstlendiği, dünya çapında ilgi gören Fransız yapımı ‘High Intellectual Potential’ın Türkiye uyarlaması olan ‘Cevher’, birbirinden tamamen farklı iki karakterin yollarının kesişmesiyle gelişen olayları, mizahı ve duyguyu bir araya getiren sıra dışı bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Dizinin oyuncu kadrosunda; Elçin Sangu, Ertan Saban, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli yer alıyor.

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        Mizahı, gizemi ve duyguyu bir araya getiren ‘Cevher’ yakında SHOW TV’de!

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        #Cevher
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        #dizi
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