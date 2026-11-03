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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç çift kaza kurbanı!

        Genç çift kaza kurbanı!

        Çorum'da meydana gelen korkunç kazada, tırla çarpışan otomobildeki Burak Ünal ile Firdevs Ünal adlı çift hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:04 Güncelleme:
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        Genç çift kaza kurbanı!
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        Çorum'un Boğazkale ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki çift hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Burak Ünal (30) yönetimindeki otomobil, Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında M.Ö. yönetimindeki tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Burak Ünal ile Firdevs Ünal'ın (26) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesi'nde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesi'nde çalıştığı, Boğazkale Devlet Hastanesi'ne giderken meydana gelen kazada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi. Öte yandan tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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