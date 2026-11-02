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        Haberler Magazin Ebru Gündeş'le havalimanında ikinci buluşma

        Ebru Gündeş'le havalimanında ikinci buluşma

        Ebru Gündeş, havalimanında apron görevlisi olarak çalışan hayranıyla yeniden karşılaştı. Sanatçıyla ikinci kez fotoğraf çektiren hayranı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 22:13 Güncelleme:
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        Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne almış, konserin ardından havalimanında apron görevlisi olarak çalışan Mert adlı hayranıyla hatıra fotoğrafı çektirmişti. Hayranı, o anlara ait fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

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        Şarkıcıyla yeniden karşılaşma fırsatı bulan görevli, Gündeş'le bir araya geldi. Hayranı, çektirdiği ikinci fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak o anları ölümsüzleştirdi.

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        Öte yandan Ebru Gündeş, bir süredir yüzündeki değişimle de konuşuluyordu. Şarkıcı, nisan ayında İstanbul'da verdiği konserde estetik operasyon geçirdiğini belirterek merak edilenlere açıklık getirmişti.

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        Yüzüne yarım yüz germe operasyonu yaptırdığını söyleyen Gündeş, sahnede dinleyicilerine, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" diye sormuştu.

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