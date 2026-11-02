Ebru Gündeş'le havalimanında ikinci buluşma

Dilek Gül ile HT 360 - 29 Ekim 2026

Türkiye Cumhuriyeti 103. yıl dönümü kutlamaları, milli hızlı tren testleri ve günün öne çıkan gelişmeleri Habertürk ekranlarında. Ana haber bülteninde Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü kutlamaları mercek altına alınıyor. İsrail'deki seçim belirsizliğinin bölgesel etkileri ve Kapadokya'da yaşan... Daha Fazla Göster Türkiye Cumhuriyeti 103. yıl dönümü kutlamaları, milli hızlı tren testleri ve günün öne çıkan gelişmeleri Habertürk ekranlarında. Ana haber bülteninde Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yıl dönümü kutlamaları mercek altına alınıyor. İsrail'deki seçim belirsizliğinin bölgesel etkileri ve Kapadokya'da yaşanan peribacası çökmesi sonucu meydana gelen can kaybı gibi kritik başlıklar detaylandırılıyor. Yayında ayrıca yerli sanayi hamleleri arasında yer alan milli hızlı tren projesinin test süreçlerine dair güncel bilgiler paylaşılıyor. Türkiye gündemine dair yaşanan tüm sıcak gelişmeler, uzman yorumları ve doğru haber anlayışıyla aktarılıyor. Daha Az Göster