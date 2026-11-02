Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim tarihinde sosyal medyada paylaşılan ve küçük yaştaki bir çocuğun bir kadın tarafından darp edildiğini gösteren görüntüler üzerine harekete geçti.

ARAÇTAN ANNEYE ULAŞILDI

İHA'daki habere göre Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan araştırmada, olayın yaşandığı bölgedeki görüntüler incelenerek şüphelinin olay yerine geldiği ve ayrıldığı araç tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aracın plaka ve tescil bilgilerinden hareketle kimliği belirlenen şüpheli A.M.’nin, darp edilen 3 yaşındaki çocuğun annesi olduğu anlaşıldı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Gölbaşı ilçesinde ikamet ettiği belirlenen şüpheli, düzenlenen çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı.

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ÇOCUK KORUMAYA GÖNDERİLDİ

Mağdur çocuk, gerekli koruma ve bakımının sağlanması amacıyla ilgili kuruma teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.