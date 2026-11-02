ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı: "Yere çakılacağız"

1 Kasım'da meydana gelen kazada, 'N722BD' tescilli 'Learjet 60' tipi uçak, Florida'nın Palm Beach County bölgesi yakınlarındaki Cresthaven yerleşim bölgesine düştü. Uçaktaki 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiği açıklandı.

Austin'den Bahamalar'daki North Eleuthera Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçakta, kaza öncesinde buzlanma, orta şiddette türbülans ve yağış koşullarının yaşandığı telsiz kayıtlarına yansıdı.

SON SÖZÜ 'VAKTİMİZ KALMADI' OLDU

Pilot ile hava trafik kontrol telsiz görüşmelerine göre, uçağın pilotu kazadan birkaç dakika önce, jette başa çıkılabilir miktarda şeffaf buz biriktiğini, dışarıdaki hava sıcaklığının sıfırın altında 47 derece olduğunu ve orta şiddetli türbülansın uçağı sarstığını bildirdi.

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Kısa süre sonra pilot, aşırı hızla ilgili bir durum yaşandığını aktarırken, dakikada 20 bin feet'lik çok hızlı bir alçalmayla acil durum sinyali verdi ve "Yere çakılacağız" dedi. Pilotun 'mayday' (acil durum) çağrısından 35 saniye sonra kokpitten son duyulan sözler "Vaktimiz kalmadı" oldu.