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        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı

        İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada Emir Sarıgül'ün verdiği ek ifadede yeni detaylar ortaya çıktı. Sarıgül, yaklaşık 2 yıl önce babasıyla Ankara'da miras taksim sözleşmesi imzaladıklarını iddia etti. Sözleşme kapsamında Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara'da bulunan toplam 5 taşınmazın kendisine devrinin taahhüt edildiğini belirten Sarıgül, devirlerin gerçekleşmemesi halinde 50 milyon dolar ödenmesine ilişkin teminat senedi de düzenlendiğini, belgelerin asıllarının avukatında bulunduğunu kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül’ün savcılıkta verdiği ek ifade ortaya çıktı.

        DHA'nın yer alan habere göre Emir Sarıgül ek ifadesinde şunları söyledi: “Ben ilk ifademde bahsetmediğim birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Benim dedem Abdurrahman Köksaloğlu hem sanayici hem iş adamı hem de İstanbul milletvekiliydi. Kendisine ait büyük bir mal varlığı annem Gülsüm Hülya Köksaloğlu’na kaldı. Annem de 1984 yılında ben henüz 3 yaşındayken vefat etti. Bunun üzerine annemden kalan mal varlığının 4’te 3’ü benim 18 yaşımda tasarruf edebileceğim şekilde bana, 4’te 1’i ise babam Mustafa Sarıgül’e kaldı. 1993 yılında babam Aylin Kotil ile evlendi. Bir süre sonra babam ile Aylin Kotil’in bir oğlu oldu. Bundan sonraki süreçte ben evden ayrılıp babaannemle dedemin evine gittim. Üniversite yıllarına kadar onlarla yaşadım. Bu yıllarda bana herkes annemden kalan mirası anlatıyordu. Babamın yeni bir evlilik yapmasının da etkisiyle kendimi güvence altına almak için annemden kalan mal varlığımı kendi üzerime yapmasını istedim. Ancak babam kabul etmedi ve beni sürekli geçiştirdi."

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        "Bundan yaklaşık 2 sene öncesine kadar bu süreç hiçbir aşama kat edemeden böyle devam etti. Son 3 buçuk senedir ise çok ciddi maddi zorluklar yaşamaktayım. Hatta 2 evladımın ihtiyaçlarını dahi bazen karşılayamaz hale geldim. Bunun üzerine bu mal varlığının devri konusunu kızlarımla da konuştum. Onların da babam Mustafa Sarıgül ile konuşması ve babamın da yaşının ilerlemiş olması sebebiyle babam bu mal varlığını devretmeyi kabul etti. Ardından 2 sene önce Ankara’da avukatım Emrah Cengiz’in hazırladığı miras taksim sözleşmesini birlikte imzaladık. Bu neticede bana 5 adet taşınmazı devretmeyi taahhüt etti. Bu 5 taşınmazdan bir tanesinin yarısı zaten benimdi. Bu taşınmazlar şöyledir; Nişantaşı'nda içinde 5 katlı metruk bina bulunan 987 metrekare arazi, Marmaris Söğüt bölgesinde 64 dönüm arazi, Mecidiyeköy'de 1 dönüme yakın olan şu anda otopark olarak kullanılan arazi, Ankara’da TBMM’nin karşısındaki Şinasi ve Akün Sahnesi’nin olduğu bina, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nin sonunda 642 metrekare arazidir. Bu sözleşmenin yanında taşınmazların tarafıma devredilmemesi halinde yine avukat huzurunda 50 milyon dolar paranın bana verileceğine dair bir senet daha imzaladık. Bu senedi teminat olarak imzaladık."

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