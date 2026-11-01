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        Haberler Gündem Güncel 350 bin dolar iddiası: Emir Sarıgül ifadesinde, babasının Özgür Özel'e para verdiğini söyledi

        350 bin dolar iddiası: Emir Sarıgül ifadesinde, babasının Özgür Özel'e para verdiğini söyledi

        Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturmasında yeni bir ifade ortaya çıktı. Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül savcılıkta ek ifade verdi. İfadesinde, paketler içinde para transferi yapıldığını iddia etti. Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberi..

        Giriş: 01 Kasım 2026 - 16:55 Güncelleme:
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        Emir Sarıgül'den 'atkı paketi' ifadesi

        Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik "kara para aklama" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dosya kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül, savcılıkta ek ifade verdi.

        “İlk ifademde belirtmediğim birkaç husustan bahsetmek istiyorum" dedi. Babasının Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile para trafiği olduğunu iddia etti.

        “250 BİN DOLARI ARACINA BIRAKTI”

        Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül savcılıkta çarpıcı bir ek ifade verdi. İfadesinde bildiklerini anlatmak istediğini söyleyen Sarıgül, Mustafa Sarıgül ile Özgür Özel arasında sık sık para alışverişi yaşandığını belirtti. Yeni Parti'nin kuruluş aşamasında, parti merkez binasındaki tefrişat için babasının Özel'in aracına 250 bin dolar parayı bıraktığını ileri sürdü. Para alışverişinin bununla sınırlı kalmadığını da kaydetti.

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        “SİLİVRİ’DEKİ DAVA SONRASI PARAYI ELDEN VERDİ”

        Bu para alışverişini babasının kendisine doğrudan anlattığını belirten Emir Sarıgül, “Bunun dışında yine partiye ait otobüs ses sistemi yapımı ve tasarlanması için 250 bin dolar ya da euro cinsinden parayı Özel’e elden verdiğini de söyledi. Silivri'deki katıldıkları bir duruşmadan sonra gittikleri restoran çıkışında gerçekleşmiş. Geçtiğimiz bir ay içinde yine elden yüz bin dolar verdiğini de söyledi” dedi.

        ATKI PAKETLERİNDE PARA İDDİASI

        Elden verilen paraların dışında çarpıcı bir iddia daha vardı. O da bir alışverişin atkı kutusu içinde gerçekleştiği iddiasıydı. “Babam Özgür Özel'in Ankara'daki eve yemeğe geleceğini söyledi. 2 adet atkı almamı istedi. Atkı paketinin içine yüz bin dolar para koydu. Paraların yanında atkı da duruyordu. Hediye paketi şekline getirdik. Sonra parayı yemekte Özgür Beye elden vermiş. Bunu da babam hemen ertesi gün bana söyledi” diye konuştu. Tutuklu 24 şüpheli arasında bulunan Emir Sarıgül ek ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

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