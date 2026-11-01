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        Haberler Dünyadan Sacha Baron Cohen yıllar sonra Borat rolü için özür diledi

        Sacha Baron Cohen yıllar sonra Borat rolü için özür diledi

        Sacha Baron Cohen, Kazak gazeteci Borat karakterini ilk kez canlandırmasından 20 yıl sonra Kazakistan halkından özür dilediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        Yıllar sonra özür diledi

        Sacha Baron Cohen, Borat karakterini canlandırdığı için 20 yıl sonra Kazakistan halkından ilk kez özür diledi.

        Özür, Cohen'in, karakteri başka bir filminin tanıtımında kullanmasından sadece birkaç hafta sonra kamuoyuna duyuruldu. Cohen, 'Ali G: Who Iz I?' filminin tanıtım fragmanında Borat kılığında göründü. Fragman, Kazakistan'ın tasvir biçimini yeniden gündeme getirdi ve Cohen de bu nedenle özür açıklaması yaptı.

        "İLK KEZ ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

        Cohen, 2006 yapımı sahte belgesel 'Borat'ta kaba ve ırkçı Kazak televizyon muhabiri Borat Sagdiyev rolünü üstlenmiş ve bu karakteri 2020'de çıkan 'Borat Subsequent Moviefilm'de yeniden canlandırmıştı. Devam filmi vizyona girdiğinde bir grup Kazak asıllı Amerikalı, açık bir mektup yayımlayarak bu karakterin "Kazakistan'ın ulusal imajına onarılamaz bir zarar verdiğini" yazmıştı.

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        Cohen, çıktığı podcast yayınında, "İlk kez Kazakistan halkından özür dilemek istiyorum" dedi. Kazakistan'ın ilk itirazlarının haklı olduğunu söyleyen Cohen, Borat'ın görünümünün ve aksanının Kazakistan halkına hiç benzemediğini kabul etti.

        "KAZAKİSTAN HAKKINDA ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYORDU"

        Karakterin önce Arnavut veya Moldovalı olarak düşünüldüğün söyleyen Cohen, sonunda Kazakistan'ın seçildiğini, çünkü izleyicilerin bu ülke hakkında çok az şey bildiğini anlattı. Oyuncu, asıl hedefinin, görüştüğü kişilerin bilgisizliği olduğunu savundu.

        'Borat' filmi Kasım 2006'da gösterime girdiğinde, Slate gazetecisi Ilan Greenberg, yabancı muhabirlerin karakterin gerçek hayattaki versiyonlarını aramak için Kazakistan'a akın ettiğini anlattı. Bir İngiliz tabloid gazetecisi, iri bıyıklı bir çiftçinin yanında bir eşeğin fotoğrafını istiyordu. Bazı muhabirler Kazakistan'ı keşfetmekten çok Borat'ı bulmakla ilgileniyor gibiydi.

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        "KAZAKLARIN BIYIĞI YOKTUR"

        Cohen, bu karakteri ilk kez canlandırmaya başladığında Kazakistan Büyükelçiliği'nden "gayet haklı" bir şikayet aldığını anlattı. "Sizin aksanınızı bilmiyorum" diyerek Kazak aksanıyla konuşamadığını itiraf eden Cohen, Kazakların "Borat'a hiç benzemediğini" söyledi. Yine de şikayet mektubunu anlatırken Borat aksanını kullanarak metnin şöyle başladığını söyledi: Sayın Bay Cohen, karakterinizin neden böyle bir bıyığı var? Kazakların bıyığı yoktur!

        Ünlü oyuncu, "Gerçek şu ki, bunun Kazakistan'la hiçbir ilgisi yoktu. Mesele, konuştuğum kişilerin daha önce adını bile duymadıkları bir ülkede böyle çılgınca şeylerin yaşanabileceğine cahilce inanmasıydı" ifadesini kullandı.

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        #Sacha Baron Cohen
        #Borat
        #özür
        #kazakistan
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