Engin Altan Düzyatan, Mike Tyson ve Ronaldinho ile bir arada
Bir organizasyon için Ürdün'e giden oyuncu Engin Altan Düzyatan, eski profesyonel boksör Mike Tyson ve Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho ile bir araya geldi
Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen cenaze töreniyle babasını son yolculuğuna uğurlamasının ardından, daha önceden planlanmış bir program kapsamında Ürdün'e gitti.
Ülke genelinde düzenlenen bir spor etkinliğine katılan oyuncu, programın sosyal ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde Ürdün'ün tarihi ve turistik kenti Petra'yı ziyaret etti.
Tarihi kentin yapılarını inceleyen ve bölgede incelemelerde bulunan Düzyatan, aynı organizasyon için Ürdün'de bulunan eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ile bir araya geldi.
Etkinlik boyunca dikkat çeken bir diğer detay ise Engin Altan Düzyatan'ın, futbol dünyasının efsanevi ismi Ronaldinho ile yan yana oturması oldu.
Seyahatine dair keyifli anlarını sosyal medya hesabından yayımlayan Düzyatan, edindiği deneyimlerden memnun kaldığını ifade etti.
Oyuncu, paylaşımında "Petra'nın büyüsü, Ürdün'ün sıcaklığı... Gördüklerim kadar tanıştığım insanların da iz bıraktığı, çok güzel anılarla döndüğüm bir yolculuk. Yeniden görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.