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        Haberler Gündem Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe Projesi" kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini açıkladı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz. Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        "100 İl 1000 İlçe Projesi" açıklaması

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz. Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada, "100 İl 1000 İlçe Projesi"nin detaylarını paylaştı.

        Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'de dirlik ve düzenin güçlendirilmesi için 5 ana ilkeyi milletin dikkatine sunduklarını belirten Bahçeli, bunları, yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri arasında denge ve uyumun tesis edildiği, kamu yönetiminde şeffaflık, verimlilik ve liyakat esasına dayanan güçlü otorite ve kurumsallık, hukuki çerçevesi belirlenmiş yetki ve meşruiyet, adalet ve hakkaniyet, güven ve refah anlayışı ile kurumsal sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi olarak sıraladı.

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        Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle kamu idaresinde önemli bir reform sürecini hayata geçirdiğine dikkati çeken Bahçeli, nüfus, demografik dağılım, şehirleşme, ekonomik ve sosyal dinamikler, teknolojik gelişmeler ve idari ihtiyaçların mülki idari yapıda da reform ihtiyacını doğurduğunu kaydetti.

        "TBMM TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR"

        Bahçeli, "100 İl 1000 İlçe" vizyonunu devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi, merkezi idareye ilişkin iyileştirme ihtiyacının giderilmesi, yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılması ve kamu hizmetlerinin insan merkezli tesis edilmesi amacıyla yeniden gündeme getirdiklerini bildirdi.

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        Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz. Nüfus, gelişme potansiyeli, coğrafi durumu, hizmete erişimde yaşanan sıkıntılar, stratejik konumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak belirlenen ilçelerin il statüsüne çıkarılmasını hedefliyoruz. Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

        MHP olarak, objektif kriterlere göre il olması düşünülen ilçeler ve ilçe olabilecek beldelere ilişkin kanun teklifinin ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebileceğini aktaran Bahçeli, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için idari sistemin ve kamu yönetiminin de yeni sistemle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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        "İSTATİSTİKİ VERİLER İLE SOSYOPOLİTİK VE SOSYOEKONOMİK ŞARTLAR BİR ARADA DEĞERLENDİRİLDİ"

        Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi, kamu yararının azami ölçüde tesis edilmesi, yönetimde adil, şeffaf ve demokratik standartlara ulaşılması ve milletin ihtiyaçlarının karşılanması için merkezi yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahalli idarelere kadar geniş bir alanda kanuni düzenlemeler yapılmasının zaruret haline geldiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

        "Bu düzenlemeler, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle beraber huzur, istikrar ve refah istikametinde yeniden oluşturulmaya çalışılan iklimin kalıcı olması açısından da önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yönetim anlayışına, teşkilatlanma ve insan gücüne, görev, yetki ve sorumluluk sistematiği içinde devlet fonksiyonlarının işlerliğinin artırılmasına ilişkin düzenleme önerilerine yer verilmektedir. Çalışmanın en önemli sacayaklarından birisi, Türkiye'nin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 100 İl ve 1000 İlçe Projesi'nin hayata geçirilmesidir.

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        100 İl ve 1000 İlçe Projesi sadece iktisadi, sosyal, beşeri ve benzeri ihtiyaçlardan mürekkep değil, aynı zamanda Türk ve Türkiye Yüzyılı kapsamında büyüyen, gelişen ve ilerleyen Türkiye'nin istikbal hamlesidir. Bu doğrultuda çalışmada istatistiki veriler ile sosyopolitik ve sosyoekonomik şartlar bir arada değerlendirilmiş, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülmüştür. Esas aldığımız ilke ve kriterler ile yapılan düzenlemelerin getireceği fayda, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın büyüme, gelişme ve kalkınma hedeflerine uygun olarak belirlenmiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı istikametinde yol aldığımız bir dönemde Türkiye'nin, 2017 yılındaki anayasa değişikliği doğrultusunda idari yapısına dair değişim ihtiyaçlarının büyüme stratejisine uygun ve akılcı bir şekilde karşılanması zorunlu bulunmaktadır."

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        Bahçeli, yenilenme yaklaşımının daha etkili ve verimli bir kamu yönetimi sisteminin kurulmasını amaçladığına vurgu yaptı.

        "PROJEMİZ, TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İDARİ VİZYONUDUR"

        Bahçeli, yeniden yapılanma ihtiyacının, mevcut kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarında değişiklik yapılmasından, yetki çatışmalarının önlenmesinden ve yeni ihdas edilen kamusal faaliyetler gibi devlet fonksiyonlarının etkin biçimde yerine getirilmesi gereğinden de doğduğunu belirtti.

        Türk idari sistemi içindeki kurumların işleyişinde meydana gelen değişimlerin de yeniden düzenlemeleri gerekli kıldığına işaret eden Bahçeli, yeni teknolojilerin sisteme kazandırılması, teknoloji kullanımından kaynaklanan sorunlar, yönetim ve halkla ilişkiler sistemindeki değişimler ile yönetim, sosyoekonomik yapı ve siyasal düzen arasındaki uyumsuzlukların bu ihtiyacı doğuran temel değişkenlerini oluşturduğunu kaydetti.

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        Tüm düzenlemelerde temel ilkelerin idarede bütünlük, hizmette etkinlik, vatandaş odaklılık, kurumsal kapasite artışı ve devlet organlarının verimli işleyişi olduğunu vurgulayan Bahçeli, 100 İl 1000 İlçe Projesi'nin Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın idari vizyonu olduğu görüşünü paylaştı.

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