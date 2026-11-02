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        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!

        Bursa'da dehşete düşüren bir kaza meydana geldi. Kentte kamyonun çarptığı 2 ev yıkıldı. Olayda enkazdan 1 kişi çıkarılırken, 2 kişi yaralandı. Her 2 evde de enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığını belirlemek yapılan çalışmalarda acı haber geldi. Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyonun çarpması sonucu yıkılan 2 evin enkazında yapılan aramalarda Ercan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:32 Güncelleme:
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        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkıp 2 eve çarptıktan sonra yan yatan kamyonun sürücüsü Ender Z. yaralandı. Evlerden biri tamamen, diğeri ise kısmen yıkılırken; enkaz altından da 1 kişi yaralı halde çıkarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; caddede seyir halinde olan kamyon, sürücüsü Ender Z.’nin kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 eve çarparak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle evlerden biri tamamen yıkıldı, diğerinin ise bir bölümü çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan yaralı sürücü, itfaiyecilerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        ENKAZDA ARAMA YAPILDI

        Yıkılan evlerde arama çalışması başlatan ekipler, enkaz altından 1 kişiyi de yaralı olarak çıkardı. Her 2 evde de enkaz altında başka kişilerin bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışmalar sürdürüldü. Ekipler bölgede dinleme çalışması da yaptı.

        CESEDİNE ULAŞILDI

        Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyonun çarpması sonucu yıkılan 2 evin enkazında yapılan aramalarda Ercan Bozan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan’ın yaralı kurtarılan kardeşi Ali Barış Bozan’ın durumunun iyi ve şokta olduğu belirtildi. Diğer kardeşleri Aycan Bozan’ın da olay sırasında işte olduğu bildirildi.

        Kardeşlerin anne ile babalarının ilçe dışında yaşadığı kaydedildi.

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