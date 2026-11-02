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        Haberler Gündem Politika DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması! Belediye meclis üyeleri DEM Parti çatısı altında çalışacak

        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması! Belediye meclis üyeleri DEM Parti çatısı altında çalışacak

        DEM Parti'den yapılan açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP çatısı altında "Kent uzlaşısı" olarak yerel seçimlere katılan belediye meclis üyelerinin, bundan sonraki çalışmalarını DEM Parti çatısı altında yürüteceği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!

        DEM Parti’den yapılan açıklamada, “Kent Uzlaşısı” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne ve diğer belediye meclis üyeliğine seçilen belediye meclis üyeleri, DEM Parti çatısı altında faaliyetlerini yürütecek.

        DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, “Kent Uzlaşısı ile seçilen meclis üyelerimiz görevlerini partimiz çatısı altında sürdürecek” denildi.

        Açıklamada “Aradan geçen iki buçuk yıllık süreçte yerel yönetimlere yönelik kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çok sayıda belediyeye kayyım atandı, belediye başkanları gözaltına alındı, tutuklandı ve belediyeler bu müdahaleler sonucunda el değiştirdi. Bunun yanı sıra partiler arası geçişler ve istifalar yaşandı. Yaşanan tüm bu gelişmeleri, Kent Uzlaşısı kapsamında seçilen belediye meclis üyelerimizle birlikte değerlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda; meclis üyelerimiz, partimize katılma yönündeki iradelerini ortaya koymuştur. Bu talep, Merkez Yürütme Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

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        “Belediye meclislerindeki çalışmalarımızı, kentlerin ihtiyaçlarını, yerel demokrasiyi ve şeffaf yönetim anlayışını esas alarak sürdüreceğiz” denilen açıklamada, “Meclis üyelerimiz, seçildikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da kentlerin ortak sorunlarına çözüm üreten bir anlayışla görevlerini partimizin çatısı altında yerine getirecektir. Kent Uzlaşısı temelinde kurulan ilişkileri ve karşılıklı sorumlulukları gözeterek, İstanbul ve Mersin halklarına karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” denildi.

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