ABD'de 9 kişiyi taşıyan özel jetin düşüş anı görüntülendi
ABD'nin Florida eyaletinde 9 kişiyi taşıyan özel jetin yerleşim alanına düşerek alev aldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Giriş: 02 Kasım 2026 - 01:40 Güncelleme:
ABD basınında yer alan haberlere göre, yetkililer Palm Beach bölgesindeki Greenacres yakınlarında Learjet 60 tipi özel jetin yerleşim alanına düştüğünü belirtti.
Texas eyaletinden Bahamalar'a gitmek üzere havalanan uçakta 9 kişinin bulunduğu bilgisi verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere çarptığı ve ardından büyük bir alev topunun oluştuğu görüldü.
Palm Beach Bölgesi Şerif Ofisi, kazanın meydana geldiği yolun bir bölümünün çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.
Kazanın nedenine ve olası can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, uçağın düşme hızını ve şeklini füzeye benzetti.
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