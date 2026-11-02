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        Haberler Dünya Rusya: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açacak

        Rusya: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açacak

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin araması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonu açacağını belirterek, "Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 01:17 Güncelleme:
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        Rusya: Zelenskiy ararsa Putin telefonu açacak

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var. Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor. Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi.

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        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından temin edilmiştir.

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