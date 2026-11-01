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        Haberler Dünya Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir

        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir

        İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 21:06 Güncelleme:
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        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye'de müzakere olabilir

        İran basınına yansıyan haberlere göre Erdestani, İran ile ABD arasındaki müzakere olasılığı hakkında konuştu.

        Mevcut koşullarda müzakerelerin tek yol olduğunu ve bütün savaşların müzakere ile sona ermesi gerektiğini belirten Erdestani, "Ne savaş ne de müzakere durumuna son vermeliyiz." diyerek İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye’de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

        Erdestani ayrıca, zaman zaman İran kamuoyunda tartışılan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılma konusuna ilişkin, "Bu mesele uluslararası arenada İran'ın nükleer silah üretmeye yöneldiği izlenimini meydana getiriyor." dedi.

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        #iran
        #ABD
        #Müzakere
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