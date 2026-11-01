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        Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU ve ÖZETİ

        Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta rakibiyle 2-2 berabere kalarak büyük şok yaşadı. Trossard ve Vlahovic'le 2-0'ı bulan siyah-beyazlılar, Winck ve Rafferty'nin gollerine engel olamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

        28. dakikada Trossard ve 47. dakikada Vlahovic'in golleriyle 2-0'ı yakalayan siyah-beyazlılar, 60'ta Winck ve 87'de Rafferty'nin gollerine engel olamadı.

        Beşiktaş bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde haftayı 4. sırada tamamladı.

        5. sıradaki Kasımpaşa ise puanını 17'ye çıkardı.

        Beşiktaş ligin 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Kasımpaşa ise Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Ndidi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Trossard’ın şutunda kaleci Gianniotis topu çeldi.

        15. dakikada Trossard’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ndidi, rakibinden sıyrılarak pasını Cerny’e aktardı. Bu oyuncunun gelişine plase vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

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        28. dakikada rakip yarı alanda topla ilerleyen Rıdvan Yılmaz, ceza sahasına koşu yapan Trossard’a pasını verdi. Trossard’ın yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

        37. dakikada Hajradinovic’in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak’ın plase vuruşunda kaleci Nübel ayaklarıyla topu çeldi.

        47. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Olaitan'ın savunma arkasına attığı pasa Ndidi hareketlendi ancak savunma da Nijeryalı oyuncu da topa sahip olamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı gerilerden gelen Murillo, kontrol edip kale önündeki Vlahovic'e çıkardı. Sırp golcü, müsait durumda topu bekletmeden uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-2.

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        52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ali Yavuz Kol'un sert şutunda kaleci Nübel'in sektirdiği topu savunma son anda araya girerek kornere gönderdi.

        60. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Hajradinovic'in arka direğe açtığı ortaya boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yapan Winck, meşin yuvarlağı direk dibinden filelerle buluşturdu: 1-2.

        62. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanı ön çizgisi üzerine yerden çevirdiği meşin yuvarlağı Olaitan takım arkadaşına bıraktı. Ceza yayının sağında boş pozisyonda topu önüne alan İlhan Fakılı'nın sert şutunda kaleci Gianniotis, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

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        78. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Mendes'in gelişine yaptığı vuruşta kaleci Nübel, topu köşeden çeldi.

        87. dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın ön direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda kafa vuruşunu yapan Rafferty, topu ağlara göndererek eşitliği sağladı: 2-2.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo (Dk. 86 Jessen), Kerem Demirbay, Rak-Sakyi (Dk. 66 Güven Yalçın), Hajradinovic (Dk. 83 Rafferty), Mendes, Ali Yavuz Kol (Dk. 86 Diarra), Benedyczak

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        Beşiktaş: Nübel, Murillo (Dk. 83 Taylan Bulut), Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 76 Djalo), Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Salih Özcan, Olaitan (Dk. 63 Oh), Cerny (Dk. 46 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 83 Rashica), Vlahovic

        Goller: Dk. 28 Trossard, Dk. 47 Vlahovic (Beşiktaş), Dk. 60 Winck, Dk. 87 Rafferty (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa), Dk. 90+5 Djalo (Beşiktaş)

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