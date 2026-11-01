Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Borsa
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.759,56 %-3,64
        DOLAR 49,9411 %0,10
        EURO 55,7452 %-0,30
        GRAM ALTIN 6.222,90 %-3,56
        BITCOIN 77.955,00 %0,69
        FAİZ 39,67 %0,43
        GÜMÜŞ GRAM 78,92 %-5,74
        GBP/TRY 66,9160 %0,04
        EUR/USD 1,1160 %-0,18
        BRENT PETROL 111,79 %0,51
        ÇEYREK ALTIN 10.174,43 %-3,56
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul’a vekaleten atama

        Borsa İstanbul’a vekaleten atama

        Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 18:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa İstanbul'a vekaleten atama

        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.

        ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

        Atila Türeli 1970'de Konya Ereğli'de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesinde tamamlayan Türeli, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

        Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon yüksek lisans programını 2008'de tamamladı. Avukatlık ruhsatını 1994'te alan Türeli, 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı.

        REKLAM

        Türeli, 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak göreve başladı.

        Aynı bölümde 2000-2012 yılları arasında her kademede çalışan Türeli, 2012-2014'te üye işleri bölüm müdürü, 2014-2016'da uyum bölüm müdürü, 2016-2023 arasında ise başhukuk müşaviri olarak görev yaptı.

        Halen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi olan Türeli'nin çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikaları bulunuyor.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken içine düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

        #Borsa İstanbul
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Trabzonspor evinde hata yapmadı!
        Trabzonspor evinde hata yapmadı!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı kararı!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        Galatasaray'da Metin Öztürk istifa etti!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor