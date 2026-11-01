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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da üst üste istifa depremi: Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu görevinden ayrıldı!

        Galatasaray'da üst üste istifa depremi: Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu görevinden ayrıldı!

        Galatasaray'da İkinci Başkan Metin Öztürk'ün ardından Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da görevinden istifa ettiğini açıkladı. 27 Ekim'deki yönetim kurulu toplantısında sert şekilde tartışan Öztürk ve Kavukcu, birkaç saat arayla görevlerinden ayrıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 18:26 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!

        Galatasaray'da üst üste istifa depremi... Sarı-kırmızılı kulübün 27 Ekim'de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında sert şekilde tartıştıkları ortaya çıkan İkinci Başkan Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu görevlerinden istifa etti.

        İlk olarak Metin Öztürk istifasını açıklarken, birkaç saat sonra ise Abdullah Kavukcu görevinden istifa ettiğini yazılı olarak kamuoyuyla paylaştı.

        KAVUKCU: G.SARAY'IN HUZURUNA VE İTİBARINA EN KÜÇÜK BİR GÖLGE DÜŞÜRMEMESİ ADINA İSTİFA KARARI ALDIM

        Abdullah Kavukcu, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızın ardından, Sayın Metin Öztürk ile aramızda yaşanan karşılıklı sözlü tartışmanın, özellikle sosyal medyada gerçek boyutlarından uzaklaştırılarak, abartılı ve gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna aktarılmasından büyük üzüntü duyuyorum.

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        Galatasaray’a hizmet etme sorumluluğunu üstlenmiş iki yönetici arasında yaşanan ve karşılıklı gelişen bu tartışmanın, olduğundan farklı yansıtılarak kulübümüzün hedeflerinin önüne geçmesini ve camiamızın birlik ve beraberliğine zarar vermesini asla arzu etmem.

        Hayatımın merkezine koyduğum, sevgisini ve değerlerini her şeyin üzerinde tuttuğum Galatasaray’ın adının bu tür tartışmalarla anılmasına gönlüm razı değildir.

        Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.

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        Galatasaray’a olan bağlılığımın herhangi bir görev veya unvanla sınırlı olmadığını, bundan sonra da kulübümüzün başarısı için elimden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğimi özellikle belirtmek isterim.

        Saygılarımla,

        Abdullah Kavukcu"

        ÖZTÜRK: FİİLİ SALDIRI VE ÖLMÜŞ ANNEME HAKARETE DÖNÜŞEN EYLEM...

        Yönetim kurulu toplantısında fiili saldırıya uğradığını belirten Metin Öztürk ise şu ifadeleri kullanarak görevinden ayrıldı:

        "27 Ekim tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda gerçekleşen, fiili saldırıya ve ölmüş anneme hakarete dönüşen eylemi kabullenmeme ne Galatasaray terbiyem ne annemden babamdan aldığım terbiyem el vermez. Bugün itibarıyla Galatasaray Yönetim Kurulu ve bağlı şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeliklerimden istifa ediyorum."

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        İKİLİ ARASINDA NE YAŞANDI?

        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun 27 Ekim tarihli yönetim kurulu toplantısında sert şekilde tartıştıkları öğrenildi. Bir kulüp üyesinin disiplin sevkinin masaya yatırıldığı sırada ikili arasında fikir ayrılığı yaşandığı ve Öztürk ile Kavukcu'nun birbirlerine hakarete varan ifadeler kullandığı bildirildi.

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