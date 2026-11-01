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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano: Konsantrasyonumuzu kaybettik

        Vincenzo Italiano: Konsantrasyonumuzu kaybettik

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Orkun ve Miretti'nin pas kalitesini aradıklarını belirten İtalyan teknik adam, "Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda 20 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum. Arka tarafta daha dikkatli olsak 3 puan alabilirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 22:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Konsantrasyonumuzu kaybettik"

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, konsantrasyon kaybı yaşadıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "İkinci yarıda 2-0'ken maçın temposunu biz kontrol ediyorduk. Topa da sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dikine oynamaya çalıştık. Rakibe oyuna girme şansını biz verdik. Orkun ve Miretti'nin pas kalitesini arıyoruz. Deplasmanda galibiyet alacaktık, buna çok yakındık ama maalesef başaramadık. 3 puan bizim çok işimize yarayacaktı. Maçın genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda 20 dakika boyunca konsantrasyonumuzu kaybettiğimizi düşünüyorum. Arka tarafta daha dikkatli olsak 3 puan alabilirdik." dedi.

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        Galibiyete yaklaştıklarını anlatan Italiano, "Deplasmanlarda oyunu domine etmek kolay değil. 3 puana çok yakındık ama sonra düşüş olduğunu söyleyebilirim. Rakip gol atarak maça dahil oldu. Daha dikkatli ve uyanık olmak gerekiyordu. Şanslar bulduk, deplasmanda galibiyete çok yaklaşmıştık. Çok az daha konsantre olsaydık işler daha kolay olabilirdi. Deplasmanlardaki karakterimiz daha değişik olmalı. Topsuz oyunu daha iyi yapabiliriz. Gerçekten üzgünüm. Bugün kazanabileceğimiz 2 puan ligde bize daha çok yardımcı olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

        "TROSSARD YORULDUĞU İÇİN ÇIKARDIM"

        Leandro Trossard'ı yorulduğu için oyundan aldığı bilgisini veren Italiano, "Arka tarafta ritmin düştüğünü hissettim. Sonra Rıdvan formunu yakaladı ve daha iyi oynamaya başladı. Trossard da yorulmuştu. Değişiklik hakkını beke harcamak istemedim. O yüzden Kassoum Ouattara'yı oyuna almadım. Trossard harika maç çıkardı. Çok net gol pozisyonu vardı. Yorulduğu için değişiklik yapmak istedim. Rakibi işin içine dahil ederseniz onlar da iç sahada reaksiyon gösterebilirdi ve öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

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        Junior Olaitan'ı oyundan almasına da değinen tecrübeli teknik adam, "Olaitan'ı çıkardım. Zaten bütün maç boyunca ikinci forvet gibi oynadı. Oh'u almayı tercih ettim. Kendisi taze bir şekilde oyuna girip Vlahovic'e yardımcı olacağını düşündüm. Ndidi ve Salih'i çift 6 olarak kullanıp denge kurmak istedim. Oh'un ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, bize yardımcı olmasını istedik. Başakşehir maçını Oh aldı. Geçen haftaki gibi bir şey yapmak istedik ama aynı sonucu alamadık." diye konuştu.

        Oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya Italiano, "O anda doğru karar gibi geldi. Bence değişiklikler doğruydu." diye cevap verdi.

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        #beşiktaş
        #kasımpaşa
        #Vincenzo Italiano
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