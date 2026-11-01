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        Haberler Ekonomi Borsa Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri

        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 15:07 Güncelleme:
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        Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen Güner, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

        Savcılıkta ifadesi alınan Güner, "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakimlik, talep doğrultusunda Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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