Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Giriş: 01 Kasım 2026 - 15:07 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Güner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen Güner, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan Güner, "konutu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklindeki adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, talep doğrultusunda Güner hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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