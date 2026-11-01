Umut Güner hakkında adli kontrol tedbiri

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk tavuk ele geçirildi

(HATAY) Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk tavuk ele geçirildi HATAY (İHA) - Hatay'da zabıta ekiplerinin restorana gerçekleştirdikleri denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk piş... Daha Fazla Göster (HATAY) Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoranda vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk tavuk ele geçirildi HATAY (İHA) - Hatay'da zabıta ekiplerinin restorana gerçekleştirdikleri denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan bozuk pişmiş ve çiğ haldeki tavuk ele geçirildi. Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla kentte denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında mide bulandıran şartlarda kızarmış tavuk satışı gerçekleştiren restoran zabıta ekiplerinin kontrolüne takıldı. Ekiplerin kontrolünde vatandaşlara yedirilmeye hazırlanan pişmiş ve çiğ haldeki yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu belirlendi. Tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi. Mide bulandıran şartlarda vatandaşlara hizmet veren restoran hakkında işlem başlatıldı. (İHA) Daha Az Göster