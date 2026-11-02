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        Haberler Magazin Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür

        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31'e özel düzenlediği 'Uyan' şarkısı için Tarkan'a teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür

        Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü hazırlıklar kapsamında sanatçılar ve gönüllüler de iklim değişikliğine yönelik farkındalık çalışmalarına katılıyor.

        Son olarak Tarkan, söz ve müziği kendisine ait olan 'Uyan' şarkısını iklim zirvesi için İngilizceye uyarlayarak 'Wake Up' adıyla yeniden seslendirdi.

        Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Tarkan, "Doğanın kendi içindeki eşsiz ekolojik düzenine, her şeyin birbiriyle kurduğu muazzam uyuma ve ahenge hep hayranlık duydum. Bugün doğanın insan eliyle hızla yok ediliyor olması ve bu gidişatı değiştirmek için yeterince harekete geçilmemesi beni derinden üzüyor. Hep birlikte bu olumsuz gidişatı değiştirebileceğimize olan inancımla, yıllar önce Uyan şarkımı bu duygu ve niyetle yazdım. Bugün, aynı inanç ve umutla, Kasım ayında ülkemizde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31Türkiye için 'Uyan'ı İngilizce sözlerle ve yeni bir müzikal uyarlamayla yeniden hazırladım. Dünyanın iklim krizine birlikte çözüm aramak için bir araya geleceği bu önemli buluşmada en büyük dileğim, 'Wake Up' çağrımın daha fazla insana ulaşması ve hepimizi harekete geçirmesi. Ben hala inanıyorum, inanırsak ve el ele verirsek her şey mümkün" dedi.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarkan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Sevgili Tarkan, yıllar önce 'Uyan' diye seslendiğinde bu çağrı kalbimize dokunmuştu. Bugün aynı şarkıyı 'Wake Up' adıyla tüm dünyaya ulaştırarak, ev sahipliğini yapacağımız Antalya'daki COP31 öncesinde iklim krizine karşı çok değerli bir farkındalık oluşturdun. Bu anlamlı katkın için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Murat Kurum
        #tarkan
        #cop31
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