ABD'de bir dönem Donald Trump'ı desteğiyle bilinen Trump'ın ikinci döneminde seçilmesine destek verdiği için pişman olduğunu söyleyen gazeteci Tucker Carlson, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu dinleyerek, İran'a nükleer saldırı düzenleyebileceğini iddia etti.

Eski Fox News yıldızı Tucker Carlson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Netanyahu'nun baskısı altındaki Trump yönetimi, İran'a yönelik nükleer saldırı düzenlemeye günler uzaklıkta olabilir. Hedefin, İran'ın merkezinde bulunan Pickax Dağı olması bekleniyor. İsrail istihbaratı, İran hükümetinin burada nükleer zenginleştirme programını yeniden başlattığını öne sürüyor." ifadelerini kullandı

"Geriye kalan tek askeri seçenek nükleer saldırı" diyen Carlson, "Netanyahu da böyle bir saldırı için yoğun baskı uyguluyor. Konuya yakın bir gözlemci, 'Bibi bu konuyu konuşmak için Trump'ı her gün arıyor' dedi" açıklamasında bulundu.

Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026

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"NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA"

Netanyahu'nun İsrail'de geçen hafta gerçekleşen seçimlerin ardından köşeye sıkışmış durumda olduğunu belirten Carlson, "Netanyahu'nun hükümet kurması mümkün görünmüyor. Aksi halde başbakanlık görevini kaybedecek; itibarını yitireceği, soruşturmalarla karşı karşıya kalacağı ve hatta hapse girebileceği bir sürece sürüklenecek. Netanyahu'nun Trump'la yakınlığını koruması gerekiyor. Bu savaşa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Carlson açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu amaçla Netanyahu, yönetim içindeki en yakın müttefikleri de dahil olmak üzere azami baskı uyguluyor. Bunların arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da bulunuyor. Her ikisi de yönetemedikleri savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesine karşı çıkıyor ve büyük çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılması için baskı yapıyor. Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe de Netanyahu'nun izinden gidiyor. Demokrat Parti'nin liderleri de aynı tutumu benimsiyor. Konuyla ilgili yakın tarihli bir toplantıda eski Başkan Barack Obama, Doha'da hazırlanan mevcut İran barış anlaşmasına karşı olduğunu söyledi."

7 KASIM'I İŞARET ETTİ

Trump'ın nihai kararı için 7 Kasım'ı işaret eden Carlson, "Gelişmeleri yakından takip eden gözlemcilere göre Trump, nükleer silah kullanıp kullanmayacağına önümüzdeki hafta sonuna kadar karar verebilir. Bu tarih, altı gün sonraki 7 Kasım'a denk geliyor. Hakkını teslim etmek gerekirse Trump henüz karar vermiş değil ve tereddüt ediyor. Şu anda Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel temsilcisi ve arkadaşı Steve Witkoff'u dinliyor. Her ikisi de İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini savunuyor." dedi.

Carlson açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Şimdiye kadar görüşü alınmayan tek bir kesim var: dünya nüfusu. Trump'ın Netanyahu'nun baskısıyla gelecek hafta nükleer saldırı düzenlemesi halinde çocuklarıyla birlikte hayatını kaybedecek yüz milyonlarca insan... Artık onların da seslerini yükseltmesinin zamanı."