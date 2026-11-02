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        Haberler Magazin Sümeyye Aydoğan, Erdem Atalmış ile görüntülendi

        Sümeyye Aydoğan, Erdem Atalmış ile görüntülendi

        Oyuncu Sümeyye Aydoğan, adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Erdem Atalmış ile Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, hızlı adımlarla otomobillerine binerek bölgeden uzaklaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 07:49 Güncelleme:
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        Bir süredir iş insanı Erdem Atalmış ile aşk yaşadığı konuşulan oyuncu Sümeyye Aydoğan, Atalmış ile ilk kez ağustos ayında Arnavutköy'deki bir mekanda görüntülenmişti.

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        İkili, gece sonunda dikkat çekmemek için mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etmişti. Aydoğan, basın mensuplarının yönelttiği sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sümeyye Aydoğan, Zeynep Bastık konserinin ardından Etiler'deki bir mekanda Erdem Atalmış ile objektiflere yansıdı.

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        İkili, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

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        Aydoğan ile Atalmış, hızlı adımlarla otomobillerine binerek oradan uzaklaştı.

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        #Sümeyye Aydoğan
        #oyuncu
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