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        Haberler Gündem 3. Sayfa Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar

        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar

        Hatay'da, aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarının evinin anahtarını kopyalayan sevgili çift, kadının evde olmadığı sırada eve girerek yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Arkadaşlarının ev almak için biriktirdiği altınları kuyumcuda satan şüpheliler, 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar

        Hatay'da olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        22 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

        İHA'daki habere göre Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        ALTINLARI KUYUMCUDA SATTILAR

        Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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        MAĞDURLA AYRI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORLAR

        Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi.

        ANAHTARI KOPYALAMIŞLAR

        Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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