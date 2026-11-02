İstanbul Zeytinburnu'nda olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A.’nın iş yerinin önüne gelen silahlı şüpheli, peş peşe ateş açtı.

SİLAHINI ÇEKTİ O DA ATEŞ AÇTI

DHA'daki habere göre açılan ateşte kurşunun bacağını sıyırdığı İsmail A. hafif şekilde yaralandı. Bunun üzerine İsmail A. kendi silahını alarak kaçan şüphelinin peşinden gitti. Yaşanan kovalamaca sırasında İsmail A., saldırganı silahla yaraladı.

YARALI ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralandıktan sonra kaçmaya devam eden şüpheli, bir süre sonra yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şüpheliye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavi altına alındığı öğrenildi.

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OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayın ardından İsmail A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, İsmail A.’nın kovaladığı şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı. İsmail A.’nın bir süredir farklı numaralardan tehdit edildiği ve kendisinden haraç istendiği iddia edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

"MERMİ GELMESİN DİYE DUVARA YAPIŞTIK"

İşe gelirken olaya şahit olan Mustafa Şahin, “Yolun karşısından gelen iki kişiden biri silahla kaçan kişiye ateş ediyordu. Çocuk çok hızlı olduğu için yetişemediler. Diğerleri yarı yolda bırakarak geri döndüler. Yaralıyı görmedim ama koşan yaralanmış olabilir. Sabah 09.30’da oldu bu olay. Genç bir çocuk koşuyordu bembeyaz olmuştu. Önümüzden geçti, bize mermi gelmemesi için duvara yapıştık. Ekipler geldi çocuğu yakalamışlar” dedi.