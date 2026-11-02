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        Haberler Magazin Adriana Lima’nın eski sevgilisi Metin Hara: Bu sözler bana ait değil

        Adriana Lima’nın eski sevgilisi Metin Hara: Bu sözler bana ait değil

        Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, biten ilişkisi hakkında çıkan iddialara tepki gösterdi. Hara, "Gerçek dışı yayınların devamı halinde tüm hukuki haklarımı kullanacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 08:56 Güncelleme:
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        Metin Hara, 2017 - 2019 yılları arasında dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşamıştı. Çiftin birlikteliği o dönem çok konuşulmuştu. 7 yıl önce biten aşkla ilgili sosyal medyada bir iddia yayıldı.

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        Metin Hara'nın "Adriana’yı ben terk ettim. Defalarca aramasına rağmen telefonlarını açmadım. En son aradığında hüngür hüngür ağlıyordu, 'Metin, help me, help me' diyordu, geri dönmemi istiyordu. Fakat o sıralar kitap yazdığım için kendimi duyguya tam vermem lazımdı, o yüzden geri barışmak istememiştim" dediği iddia edildi.

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        Söz konusu bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu ve pek çok kişinin tepkisini çekti. Metin Hara ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

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        Bu sözlerin kendisine ait olmadığını belirten Hara, "Asla paylaşmadığım özel hayatıma ilişkin uydurma detaylarla karşı karşıyayım. Elinizde ses kaydı, yazılı belge veya somut bir kanıt varsa kamuoyuyla paylaşın. Bu gerçek dışı yayınların devamı halinde tüm hukuki haklarımı kullanacağımı bildiririm" dedi.

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        Adriana Lima o dönemki sevgilisi Hara için sık sık Türkiye'ye gelmiş ve Bodrum'da tatil yapmıştı.

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        #metin hara
        #Adriana Lima
        #model
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