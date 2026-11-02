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        Haberler Dünyadan Ünlü yönetmen Michael Mann kazayla kendini vurdu

        Ünlü yönetmen Michael Mann kazayla kendini vurdu

        Poligonda atış talimi yapan 83 yaşındaki yönetmen Michael Mann, silahının istemeden ateş alması sonucu kendini yaraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Kazayla kendini vurdu

        Ünlü yönetmen ve yapımcı Michael Mann, atış poligonunda yanlışlıkla kendini vurdu. Cumartesi saat 16.00 civarında Los Angeles'taki bir atış poligonunda meydana gelen olay sonrası 83 yaşındaki Mann, hastaneye kaldırıldı.

        1995 yapımı 'Heat' filmiyle tanınan Mann'in, silahını kılıfına koymaya çalışırken silahın ateş aldığı ve yönetmenin bacağından vurulduğu öğrenildi.

        KENDİ BACAĞINI VURDU

        Polis, olayın şehrin batısında bulunan, sadece üyelere açık kapalı atış kulübü The Range LA'de meydana geldiğini açıkladı. Poligon, genellikle Hollywood elitlerine, stüdyo yöneticilerine ve yüksek profilli oyunculara hizmet veriyor ve yıllık üyelik ücretleri üç bin dolardan 20 bin dolara kadar değişiyor.

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        Polis raporunda, Mann'in kasten kendini vurmadığı ve eğitim sırasında meydana gelen bir kazada yanlışlıkla silahı kendi bacağına ateşleyerek yaralandığı belirtildi.

        SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

        Mann'in basın sözcüsü, "Cumartesi günü, bir atış poligonunda, silah kılıfındayken kazara ateş aldı ve film yönetmeni Michael Mann hafif bir yaralanma geçirdi. Tedavisi yapıldı ve taburcu ediliyor" açıklamasını yaptı.

        Mann, 'Manhunter' (1986), 'The Last of the Mohicans' (1992), 'Ali' (2001) ve 'Collateral' (2004) gibi bir dizi önemli filmin yönetmenliğini üstlendi. Yönetmen, kariyeri boyunca dört kez Oscar'a aday gösterildi ancak bugüne dek hiç kazanamadı.

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        En son filmi, Adam Driver ve Penelope Cruz'un başrollerini paylaştığı 2023 yapımı 'Ferrari'ydi.

        Şu anda uzun zamandır beklenen 'Heat' filminin öncesini anlatan bir film üzerinde çalışan Mann, yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu oluşturdu. Filmde Stephen Graham, Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver, Jason Clarke ve Odessa Young'ın yer aldığı öğrenildi.

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        #Michael Mann
        #poligon
        #atış talimi
        #Kaza
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