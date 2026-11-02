Spor yazarlarından Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 2-0 öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşılaşmasında sergilediği performansı kaleme aldı.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi değerlendirdi.
"MEDYADA GÖKLERE ÇIKARILAN ITALIANO..."
Ömer Üründül (Sabah): "Dün geceki kritik maç, yüksek tempolu, kıran kırana, seyir zevki yüksek bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, iki farklı skora avantajını koruyamayarak çok önemli 2 puan daha kaybetti. Bunun birinci nedeni tartışmasız Italiano'nun büyük hatasıydı. Italiano hakkında daha önce şöyle bir yorum yaptım: 'Gereksiz değişiklikler, gereksiz rotasyonlar yapıyor. Her an takımın başına iş açabilir.' Medyada göklere çıkarılan İtaliano, şu anda Galatasaray'ın 6 puan gerisinde."
"HER GÜZELİN BİR KUSURU VAR DERLER"
Güntekin Onay (Hürriyet): "Her güzelin bir kusuru var derler. Demek ki Italiano da oyun okuma ve karar verme konusunda eksikleri olan bir teknik adam."
"KANTARIN AYARINI SEN KAÇIRDIN"
Bilal Meşe (Milliyet): "Bu oyunda hiç kimse dokunulmaz değildir. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano takıma bir hava getirdi, eyvallah. Ancak Kasımpaşa maçındaki oyuncu hamleleriyle beni hayal kırıklığına uğrattı. Murillo ve Trossard’ı niye oyundan aldın arkadaş? Kenarda paslanmış Taylan ve Rashica’dan medet ummak da neyin nesi? Güldürme beni... Senin hamlelerinle orta saha çöktü, Kartal altın değerinde iki puan kaybetti. Nübel farkın açılmasını önledi, bunun da farkındasın sanırım. Bir de Oh tercihin! Skoru koruman gerekirken neden forvete yöneldin? Önce orta sahayı ve savunmayı güçlendirirsin. Ama yok, illa hücum, illa fantezi! Eyyy Italiano, futbol sadece hücumdan ibaret değil... Bu kez kantarın ayarını sen kaçırdın!"
"TROSSARD BİR ÇÖZÜM OLABİLİR"
Uğur Meleke (Hürriyet): "Beşiktaş’ın önünde perşembe gecesi kritik bir Celtic deplasmanı var ve eğer Orkun oraya da yetişemeyecekse bu kez Italiano’nun pencere dışında düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira Orkun ve Miretti’nin eksikliğinde orta sahadaki akışkanlığı bayağı yitirdiler. Ndidi de Salih’le benzer tipte bir futbolcu olduğu için geçmişteki oyun ritmi yakalanamadı. Italiano acaba Celtic Park’ta Trossard’ı 10 numarada düşünemez mi? Bence ikinci-üçüncü blok bağlantısında bir çözüm olabilir Trossard."
"SIKINTILARA ÇÖZÜM OLAMADI"
Halil Özer (Milliyet): "Teknik direktör Italiano sıkıntılara çözüm olamadı. Trossard elindeki en farklı oyuncu. Bu adam orta alanın her bölgesinde oynayabilir. Ancak 2. yarı Emre hoca, Belçikalıyı çok iyi kilitledi İtalyan hoca yine farkına varamadı. Yerini değiştirmek varken kendisini değiştirdi. İtalyan tam bir Türk hoca moduna girdi bu maçta."
"BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETMEDİ"
Kartal Yiğit (Takvim): "Bence Italiano da maça hem kendini hem takımını iyi hazırlayamamış. Bir stoperin çıkıp diğerinin alınması ne anlama geliyordu o da enterasan. Trossard takımın en iyisi neden çıktı? Taylan'ın işi ne? Herhalde hoca iş bitti diye bu hamleyi yaptı ama yanıldı. Beşiktaş dünkü oyunu ile galibiyeti hak etmedi. Hatta son anlarda yenilebilirdi bile. Belki ilerde bu 1 puan işe yarar ama Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı hafta da Trabzon'un yine kayıpsız gittiği bir dönemde bu kayıp iyi değil."
"OYUN YÖNETİMİ SORGULANMALI"
Fatih Doğan (Sabah): "Beşiktaş, son yıllarda Kasımpaşa deplasmanlarında genelde puanlar kaybediyor. Teknik direktörler, futbolcular değişiyor, kayıp gerçeği değişmiyor. Bazen özel stratejiler gerekebilir. Maçtaydım böyle bir strateji görmedim. Aksine 2-0 öne geçip 2-2'le 2 puanı tüketen bir takım izledim. Maçta gerilim vardı! 2-1 öndeyken 4-4-2'ye dönmek riskli bir tercihti. Kazanmak üzere olduğu maçta kendi elleriyle puanlar kaybetmedi; oyun yönetimi ve savunma disiplini konusunda da ciddi soru işaretleri bıraktı. Orkun'un olmaması Beşiktaş'ı sarsıyor. Beşiktaş oyunu kontrol etmek yerine rakibini karşılamaya, topu rakibe bırakmaya ve kendi yarı alanında beklemeye başladı. Orta saha bağlantısı koptu. İtaliano'nun oyun yönetimi de sorgulanmalı"
"TROSSARD'I ÇIKARMASI YANLIŞTI"
Turgay Demir (Fotomaç): "Beşiktaş bu maçı kazanıp deplasman şanssızlığını da kırabilirdi, olmadı. Italiano'nun Cerny'i çıkarması ne kadar doğruysa Trossard'ı çıkarması o derece yanlıştı. Trossard'ın en yorgun hali bile Rashica'dan daha iyidir bunu bilmesi gerek. İtaliano ve öğrencileri üst üste hatalar yapınca sezon boyu çok aranacak iki puan uçtu gitti vesselam."
"KÖTÜ BİR PUAN KAYBI"
Sinan Vardar (Fotomaç): "Beşiktaş ikinci yarıya Cerny İlhan değişikliğiyle başladı. Bunun nedenini ilk yarı değerlendirmemde söylemiştim. Italiano da ikinci yarıya bu değişiklikle başladı ve Beşiktaş, golcüsü Vlahovic ile farkı ikiye çıkardı. Burada oyunu rölantiye alıp o şekilde oynamak Beşiktaş için iyi olur diye düşünürken Winck'in golüyle Kasımpaşa farkı bire indirdi. Farkı bire indirdikten sonra Kasımpaşa daha hâkim oynamaya başladı. Burada Italiano'dan anlayamadığım bir değişiklik geldi. Olaitan, orta sahanın en dinamik isimlerinden bir tanesiydi. Onu çıkartıp yerine forvet alıyorsunuz ve öndeyken forveti ikiliyorsunuz. Bu değişiklikten sonra Beşiktaş oyunun hâkimiyetini daha fazla kaybetti ve golü kalesinde görerek öne geçtiği maçta son dakika golüyle beraberlikle sahadan ayrıldı. Beşiktaş adına çok kötü bir puan kaybı oldu."