Spor yazarlarından Kasımpaşa-Beşiktaş maçı yorumu

"BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETMEDİ"

Kartal Yiğit (Takvim): "Bence Italiano da maça hem kendini hem takımını iyi hazırlayamamış. Bir stoperin çıkıp diğerinin alınması ne anlama geliyordu o da enterasan. Trossard takımın en iyisi neden çıktı? Taylan'ın işi ne? Herhalde hoca iş bitti diye bu hamleyi yaptı ama yanıldı. Beşiktaş dünkü oyunu ile galibiyeti hak etmedi. Hatta son anlarda yenilebilirdi bile. Belki ilerde bu 1 puan işe yarar ama Galatasaray'ın deplasmanda kazandığı hafta da Trabzon'un yine kayıpsız gittiği bir dönemde bu kayıp iyi değil."