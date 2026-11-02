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        Haberler Dünya Netanyahu'dan Eisenkot'a "Meclis Başkanı'nı değiştirmeyin, birlik hükümetini görüşelim" mesajı

        Netanyahu'dan Eisenkot'a "Meclis Başkanı'nı değiştirmeyin, birlik hükümetini görüşelim" mesajı

        İsrail'de sandıktan çıkan belirsizliğin ardından Netanyahu'nun muhalefet lideri Eisenkot'a mesaj ilettiği öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun Eisenkot'a, "Meclis Başkanı'nı değiştirmezseniz birlik hükümeti için görüşmeye hazırız" mesajı gönderdiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj

        İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliğinin çıktığı 27 Ekim seçimlerinin ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'nun muhalefet lideri Gadi Eisenkot'a, "Meclis Başkanı'nı değiştirmezseniz birlik hükümeti için görüşmeye hazırız." şeklinde mesaj ilettiği ileri sürüldü.

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun ekibi aracılığıyla Eisenkot'a ulaştırılan mesajın diğer muhalif liderlere iletilmediği iddia edildi.

        Habere göre söz konusu mesajda, Meclis Başkanı Amir Ohana'nın yerine başka bir ismin seçilmesi durumunda Netanyahu'nun "birlik hükümeti" için görüşme yapmayacağı ve bu yönde girişimler olduğu sürece görüşmelere de başlanmayacağı öne sürüldü.

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        Mesajda, Netanyahu'nun partisi Likud'un bu şartla ortak hükümet kurmaya yönelik çeşitli seçenekleri tartışmaya hazır olduğuna işaret edildi.

        Öte yandan KAN, dün yapılan başka bir görüşmede muhalefet bloğundaki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman'ın Eisenkot'a, kendi partisinden Oded Forer'i Meclis Başkanı olarak önerdiğini aktardı.

        Haberde, Liberman'ın liderlerle görüşerek istişarelerde bulunduktan sonra bir lidere hükümet kurma yetkisi vermesi beklenen Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a başbakan olarak Eisenkot'u görmek istediğini söyleyeceği yönünde taahhütte bulunmadığı ifade edildi.

        Ayrıca Liberman'ın bugün muhalefet bloğundaki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ile bir araya geleceği belirtildi.

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        Eisenkot, İsrail Meclisinde Arap partileri dahil, elde ettikleri milletvekili çoğunluğunu Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümete karşı derhal kullanacaklarını açıklamıştı.

        İsrail basını muhalefet bloğunun öncelikle Meclis Başkanı'nı değiştirme konusunda mutabık olduğunu belirtmiş, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler de bu konuda muhalefete destek vereceklerini açıklamıştı.

        ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması durumunda, bunun muhalefeti "birlik hükümeti" için masaya oturmaya zorlayabileceği değerlendiriliyor.

        Sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı

        İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

        Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.

        İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşmişti.

        Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

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