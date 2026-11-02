13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi

13 yaşındaki Matilda Stacey, ABD'de akrabalarını ziyaret ederken, şiddetli bir baş ağrısı yaşamaya başladı.

The Sun'da yer alan habere göre, Matilda'ya sinüs rahatsızlığı teşhisi konuldu. Kendisine sıvı ve antibiyotik tedavisi verildi ve uçakla evine dönebileceği söylendi. Ancak İngiltere'ye döndükten sonra Matilda'nın durumu giderek kötüleşti. Yemek yiyip içemez hale geldi, kendisini aşırı yorgun hissetmeye başladı ve başını ağrıdan neredeyse kaldıramaz bir hale geldi.

İKİ GÜN SONRA FENALAŞTI

Heathrow Havalimanı'na indikten sonra aile, Kuzeydoğu İngiltere'ye yapacakları uçuş öncesinde geceyi havalimanında geçirmek zorunda kaldı. 16 Ağustos'ta eve döner dönmez Matilda'yı Newcastle'daki acil servise götürdüler.

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Sadece iki gün sonra, annesi Kimberly'nin doğum gününde Matilda çok daha endişe verici bir durumla karşılaştı.

Matilda Stacey, o anları şöyle anlattı: "Sol bacağım aniden uyuştu. Bunun normal bir şey olmadığını düşündüğümü hatırlıyorum. Bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyordum. Normal bir baş ağrısı değildi. Sürekli devam ediyordu."

Matilda bacağındaki uyuşmayı hemşirelere anlattı ancak ailesinin iddiasına göre bu durum başlangıçta bacağın uyuşması olarak değerlendirildi.

Ertesi gün Matilda'nın konuşması bozuldu. Vücudunun sağ tarafı kontrolsüz şekilde hareket ederken sol tarafı tepkisiz kaldı.

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"ONU KAYBETMİŞİZ GİBİ HİSSETTİK"

Anne Kimberly yaşadıklarını şöyle anlattı: "Korkunçtu. Ne olduğunu açıklayamıyordu. Ne o ne de ben yaşananları anlayabiliyorduk. Kimsenin neler olduğunu açıklayamaması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Onu kaybetmişiz gibi hissettik. Matilda artık yanımızda değil gibiydi."

Matilda daha sonra çocuk yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Doktorlar burada enfeksiyonun beynine yayıldığını tespit etti.

Kimberly, "Matilda'nın mücadele ettiği enfeksiyonun bulunduğu yerde kalmadığını fark ettiler. Enfeksiyon, beyni çevreleyen koruyucu zarlara yayılmış ve vaskülite (damar iltihabına) neden olmuştu.

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Bize Matilda'nın bir kez daha ölümcül bir felç geçirme riskinin yüksek olduğu söylendi. Umutlanmamamız konusunda uyarıldık" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KEZ FELÇ GEÇİRDİ

İki hafta yoğun bakımda kalan ve bu süreçte acil sinüs ameliyatı geçiren Matilda, bu dönemde bir kez daha felç geçirdi. Ancak genç kızın çikolatalı milkshake istemeye başlaması, ailesine eski haline dönmeye başladığına dair umut verdi.

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra da iki ay daha hastanede kalan Matilda, ailesinin 'yavaş, kontrollü ve aralıksız' olarak tanımladığı bir iyileşme sürecine girdi.

Yeniden yürümeyi, konuşmayı, yemek yemeyi ve hatta futbol topuna vurmayı öğrenmek zorunda kaldı.

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Matilda ayrıca lisenin ilk iki ayını kaçırdı. Aylar süren kararlılık ve rehabilitasyonun ardından bugün yeniden amatör futbol oynuyor ve Newcastle United'ın Serebral Palsi Futbol Takımı'nda forma giyiyor.

"ESKİSİNDEN ÇOK DAHA FAZLA ÇABA HARCAMAM GEREKTİ"

Matilda Stacey, "Eskisinden çok daha fazla çaba harcamam gerekti. Ama yavaş yavaş başarıyorum" dedi.

Genç kız ayrıca Duke of Edinburgh Ödülü'nün Bronz seviyesini de tamamladı.

Anne Kimberly, "Bunu başarıp başaramayacağından emin değildik. Ödülü tamamlaması bize ne kadar güçlü olduğunu ve hâlâ neler başarabileceğini gösterdi" dedi.

İnme Derneği'ne (Stroke Association) göre İngiltere'de her yıl yaklaşık 400 bebek ve çocuğa felç teşhisi konuluyor.

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Çocukluk çağında felç geçirenlerin en az yarısında uzun süreli fiziksel, bilişsel veya nörolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Matilda için futbol sahasına geri dönmek, kazandığı en büyük zaferlerden biri oldu.

"FELÇ ÇOCUKLARIN DA BAŞINA GELEBİLİR"

Matilda şöyle konuştu: "Sahaya geri dönmek benim için her şey demek. Felç geçirdiğim için hayatımın sona ermediğini hatırlatıyor. İnsanlar felcin yalnızca yaşlıların başına geldiğini düşünüyor. Oysa bu herkesin başına gelebilir. Çocukların bile."

Matilda şimdi, genç yaşta felç geçiren kişilere yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan Stroke Association'ın 'Survival Is Not Enough' (Hayatta Kalmak Yeterli Değil) kampanyası kapsamında kendi hikâyesini paylaşıyor.

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Matilda, "Okula dönmüş olmanız ya da iyi görünmeniz, tamamen iyileştiğiniz anlamına gelmez. Her şey öylece sona ermiyor. İnsanların daha anlayışlı olmasını istiyorum. Birinin neler yaşadığını asla bilemezsiniz" ifadelerini kullandı.