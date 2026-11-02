Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin klasik ve antika otomobiller üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlere yönelik operasyonunda dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı.

BEN FERO'NUN KLİBİNDE KULLANILMIŞ

Operasyon kapsamında ele geçirilen araçlardan birinin, ünlü rapçi Ben Fero'nun, "Demet Akalın" adlı şarkısının klibinde kullanılan 1950 model Amerikan klasik otomobili olduğu belirlendi. Klipte görülen 76 yıllık gri otomobilin, şasi numarası değiştirme soruşturması kapsamında ele geçirilerek emniyet otoparkına çekildiği öğrenildi.

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ATIL ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI AKTARDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve İzmir'deki şüphelilerin, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika otomobillere Türkiye'de kayıtlı araçların kimlik bilgilerini aktardıklarını tespit etti.

KAYITLI ARAÇ GİBİ TRAFİĞE ÇIKARILDI

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerin yurt dışından getirdikleri değerli otomobillerle aynı marka ve modelde olan, Türkiye'de kayıtlı ancak ekonomik değeri düşük ve kullanım dışı durumdaki araçları kullandıkları belirlendi.

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ARAÇLARIN GERÇEK KİMLİĞİ GİZLENDİ

Türkiye'deki atıl araçların şasi numaraları, yurt dışından getirilen otomobillere aktarıldı. Böylece yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan değerli klasik otomobiller, Türkiye'de zaten kayıtlı olan araçlarmış gibi gösterilerek trafiğe çıkarıldı. Otomobil piyasasında "change" olarak bilinen yöntemle araçların gerçek kimlikleri gizlendi.

SAHTE RAPORLARLA TESCİL BELGESİ DÜZENLETTİLER

Şüphelilerin, şasi numaraları değiştirilen otomobillerin tescil bilgilerindeki uyumsuzlukları gidermek amacıyla bazı mühendisler tarafından usulsüz şekilde hazırlanan raporları kullandıkları ortaya çıktı.

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Bu raporların belirli noterliklere sunulmasıyla araçlara tescil belgesi düzenletildi. Böylece yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen klasik otomobillere yasal görünüm kazandırıldı. Şüphelilerin, kimlik bilgileri değiştirilen araçları daha sonra üçüncü kişilere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

6 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından 30 Ekim 2026 tarihinde İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında usulsüz işlem gördüğü belirlenen 61 araç ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda gözaltına alınanların toplam sayısı 40'a yükseldi.

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40 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 40 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.