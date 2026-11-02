İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "11 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 86’sı tutuklandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları' tespit edildi.

REKLAM

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."