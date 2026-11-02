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        Haberler Gündem Güvenlik Siber operasyon: 86 tutuklama!

        Siber operasyon: 86 tutuklama!

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde, 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 86'sı tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 15:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Siber operasyon: 86 tutuklama!

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "11 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 86’sı tutuklandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 'Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları' tespit edildi.

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        Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

        Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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