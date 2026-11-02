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        Haberler Dünyadan Olivia Wilde 'Hızlı ve Öfkeli'yi yönetmek istiyor

        Olivia Wilde 'Hızlı ve Öfkeli'yi yönetmek istiyor

        Yönetmenlikte de başarısını kanıtlayan ünlü oyuncu Olivia Wilde, yönetmen koltuğuna oturmak istediği bir sonraki filmi açıklarken, "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:31 Güncelleme:
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        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"

        Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlikte de kendini kanıtlayan Olivia Wilde, yönetmenlik kariyerinin bir sonraki aşaması için oldukça beklenmedik bir hedefi olduğunu açıkladı. 42 yaşındaki Wilde, gelecekte 'Hızlı ve Öfkeli' filmini yönetmek istediğini belirtti.

        2000'li yıllarda 'The OC' ve 'House' gibi dizilerde rol alarak televizyon dünyasında adını duyuran Wilde, katıldığı bir söyleşi etkinliğinde, yönettiği ikinci filmi olan 2022 yapımı gerilim filmi 'Don't Worry Darling'in ilham kaynaklarından bahsetti.

        Bunlar arasında Alfred Hitchcock'tan 1930'ların 'Busby Berkeley' müzikallerine kadar çeşitli yapımlar yer alıyordu. Ancak Wilde, otomobillere olan tutkusunu da tatmin etmekten keyif aldığını söyledi.

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        "Araba kovalamacaları çok eğlenceliydi, çünkü arabaları çok seviyorum ve sonsuza kadar sadece araba kovalamacaları çekmekten çok mutlu olurdum" diyen Wilde, "Gerçekten de Hızlı ve Öfkeli 25 gibi bir filmi yönetmek için iş arıyorum, çünkü bence olay örgüsüne gerek yok, sadece arabaları sürükleyip çarpıştırıyorsunuz. Daha iyi bir iş hayal edemiyorum!" ifadesini kullandı.

        Kariyerinin bir sonraki aşamasına dair planları ve çalışmak istediği türler sorulduğunda, bu arzusuna tekrar değinen Wilde, psikolojik gerilim türüne tekrar dönmek istediğini, çünkü bu alanda "çok şey öğrendiğini ve tekrar denemek istediğini" söyledi.

        "Onlara hayranım ve yine... yani, Hızlı ve Öfkeli! Gerçekten düşünüyorum ki, bana bir şans verin, yapabilirim! Gerçekten inanıyorum" diyerek kahkaha atan Wilde, "Öyleyse göreceğiz, umarım olur" dedikten sonra salondakilerden büyük bir destek aldı.

        Ana seride 10 film ve bir yan filmi bulunan 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin 12'nci filmi, potansiyel üç filmlik bir serinin ilk filmi olarak planlanıyor. Serinin yıldızları arasında Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Jason Statham ve Gal Gadot yer alırken, önceki yönetmenler arasında Justin Lin, Rob Cohen ve Louis Leterrier bulunuyor.

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        Wilde, şu sıralar, yakın zamanda oğlu tarafından uğradığı aldırı sonucu hayatını kaybeden yönetmen Rob Reiner'a "aşk mektubu" olarak tanımladığı yeni filmi Noel komedisi 'Naughty'nin çekimlerini sürdürüyor.

        Wilde ayrıca bu yıl içinde büyük beğeni toplayan 'The Invite' filminde hem yönetmenlik hem de oyunculuk yapmakla kalmadı, aynı zamanda Gregg Araki'nin 'I Want Your Sex' filminde rol aldı.

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        #Olivia Wilde
        #Hızlı ve Öfkeli
        #film
        #yönetmen
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