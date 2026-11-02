İstanbul Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin motosikletliye çarparak yere düşmesine neden olduğu görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

OTOMOBİLE TEKME ATTI

AA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün motosikletliyi sollamaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, motosiklet sürücüsünün de seyir halindeyken otomobile tekme attığı belirlendi.

MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP DÜŞÜRDÜ

Çalışmaların devamında, otomobil sürücüsünün motosiklete çarparak kazaya neden olduğu ve olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

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İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen otomobil sürücüsü A.Y. (33) ile motosiklet sürücüsü S.K. (17) ekiplerce yakalandı.

İKİ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

Otomobil sürücüsü A.Y'ye 190 bin, motosiklet sürücüsü S.K'ya ise 241 bin lira olmak üzere iki sürücüye toplam 431 bin lira idari para cezası uygulandı. Her iki araç da trafikten menedildi.

Bu arada, trafikte yaşanan olay başka bir aracın kamerasınca kaydedilmişti.