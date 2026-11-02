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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!

        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!

        İstanbul Pendik'te, trafikte tartıştığı motosikletliye otomobiliyle çarparak düşüren sürücüye 190 bin lira, otomobile tekme attığı belirlenen motosikletin kullanıcısına ise 241 bin lira idari para cezası uygulandı. Olay, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:58 Güncelleme:
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        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!

        İstanbul Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilin motosikletliye çarparak yere düşmesine neden olduğu görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        OTOMOBİLE TEKME ATTI

        AA'da yer alan habere göre yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün motosikletliyi sollamaya çalışırken trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü, motosiklet sürücüsünün de seyir halindeyken otomobile tekme attığı belirlendi.

        MOTOSİKLETLİYE ÇARPIP DÜŞÜRDÜ

        Çalışmaların devamında, otomobil sürücüsünün motosiklete çarparak kazaya neden olduğu ve olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

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        İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

        Plaka bilgilerinden kimlikleri belirlenen otomobil sürücüsü A.Y. (33) ile motosiklet sürücüsü S.K. (17) ekiplerce yakalandı.

        İKİ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

        Otomobil sürücüsü A.Y'ye 190 bin, motosiklet sürücüsü S.K'ya ise 241 bin lira olmak üzere iki sürücüye toplam 431 bin lira idari para cezası uygulandı. Her iki araç da trafikten menedildi.

        Bu arada, trafikte yaşanan olay başka bir aracın kamerasınca kaydedilmişti.

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        #Yol verme kavgası
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