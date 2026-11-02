Gaziantep'in Nizip ilçesinde evindeyken dışarıda annesiyle tartışan bir kişinin rastgele havaya ateşlediği silahtan çıkan kurşunla ağır yaralanan kadın, 45 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre korkunç olay, 18 Eylül 2026 günü Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta annesiyle tartışan E.A. isimli kişi, tartışma sırasında tabanca ile rastgele havaya ateş açtı.

Bu esnada evinde bulunan 4 çocuk annesi Yıldız Şahinuşağı (69) isimli kadına silahtan çıkan kurşun isabet etti. Olay sonrası kadın başından yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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45 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay sonrası Nizip Devlet Hastanesi'nde 45 gündür tedavisi devam eden Yıldız Şahinuşağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. E.A. isimli şüphelinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.