Telegraph iddia etti: Trump yönetimi, Demokratların Kongre zaferi ihtimaline karşı plan hazırlıyor

The Telegraph'ın haberinde, Beyaz Saray, Demokratların ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü ele geçirmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi gündemindeki önemli başlıkları hayata geçirmeye devam edebilmesi için gizli bir plan hazırladığı iddia edildi.

Telegraph'ın haberine göre, Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Stephen Miller'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, Trump'ın Kongre onayı olmadan yasa çıkarmaya devam etmesini sağlayabilecek bir plan üzerinde aylardır çalışıyor.

Reuters'a konuşan bir yetkilisi ise, Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Will Scharf ve ekibinin de "Trump'ın kendi başına yasal olarak neler yapabileceğini, yetkilerinin sınırlarını nerelerde zorlayabileceğini ve bu kararları mahkemede nasıl savunabileceğini" araştırdığını söyledi.

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Demokratların, Cumhuriyetçilerin dar çoğunluğunu sona erdirmek için ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'da net dört sandalye kazanması gerekiyor. Kamuoyu yoklamaları Temsilciler Meclisi'nde Demokratların kazanacağını gösterirken, Senato'daki yarışın sonucu henüz öngörülemiyor.

Cumhuriyetçilerin yenilgiye uğraması, Washington'da siyasi bir kilitlenmeye yol açabilir. Demokratların çoğunluğu karşısında yasa çıkarmakta zorlanacak olan ABD Başkanı, ülke içindeki önceliklerini hayata geçirme konusunda engellerle karşılaşabilir.

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Gazetenin haberine göre Trump, ara seçimlerde Demokratların her iki kanadı da kazanması ihtimaline karşı başkanlık yetkilerine dayanmayı planlıyor.

Beyaz Saray yetkilisinin aktardığına göre, değerlendirilen başkanlık kararları arasında kritik mineraller ve rüzgar türbinleri ithalatına yeni gümrük vergileri getirilmesi, uluslararası öğrenciler ile geçici yabancı işçilere yönelik vize kurallarının sıkılaştırılması ve konut ile inşaat maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan önlemler bulunuyor.

Planlar hakkında bilgi sahibi bir yetkili, federal kurumların yönetimin Kongre onayı olmadan tek taraflı olarak atabileceği adımlara ilişkin öneriler ve hukuki değerlendirmeler sunduğunu söyledi.

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İlk başkanlık döneminde iki kez azil süreciyle karşı karşıya kalan Trump, görevden alınmasına yönelik yeni girişimlere de hazırlanıyor.