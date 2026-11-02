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        Haberler Magazin Burcu Kara, çevre kirliliğine isyan etti: Vicdansızlar!

        Burcu Kara, çevre kirliliğine isyan etti: Vicdansızlar!

        Memleketi İznik'te doğayla iç içe bir yaşam süren Burcu Kara, İznik Gölü sahilinde biriken çöpleri temizledi. Çevre kirliliğine tepki gösteren oyuncu, "Doğayı ve hayvanları sevmeyen benim nazarımda insan değildir!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        "Vicdansızlar!"

        Yılın bir bölümünü Bursa'nın İznik ilçesindeki köy evinde geçiren oyuncu Burcu Kara, çevre kirliliğine karşı duyarsız kalmadı.

        İznik Gölü'nün sahilinde biriken çöpleri toplayan Kara, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

        "YAKINDA BAKACAĞIMIZ BİR GÖL KALMAYACAK"

        İnsanların çevreye karşı gösterdiği bencil tavırlara tepki gösteren oyuncu, geleceğin nesillerine yaşanabilir bir doğa bırakılması gerektiğini vurguladı. Yaşadıkları isyanı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kara, şu ifadeleri kullandı: Her gün aynı manzara! İnsanların bencilliği, kendinden sonrakini asla düşünmemesi, çocuklarının, torunlarının geleceğine kıymet vermemesi benim için anlaşılamaz bir durum! Doğayı ve hayvanları sevmeyen benim nazarımda insan değildir! İznik Gölü böyle. Suyu da çekiliyor her gün. Geri dönülemez konular bunlar. Yazık değil mi? Yakında bakacağımız bir göl, altında oturacağımız bir ağaç kalmayacak. Nasıl duyarsız bir millet olduk biz böyle? Kolay mı kazanıldı bu topraklar? Atalarımızın kemikleri sızlıyor sizin gibi vicdansızlar yüzünden!

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        KÖY EVİNİ YENİDEN YAŞANABİLİR HALE GETİRDİ

        2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu, 2021'de büyüdüğü köy evini tadilattan geçirdikten sonra yeniden yaşanabilir hale getirmişti.

        Daha önce, "Evin çökmesine gönlüm hiç razı değildi. Bir delilik yapıp restorasyona karar verdik." diyen Burcu Kara, bir süredir eşi Fırat Parlak ile birlikte tadilat işleriyle uğraşıyordu.

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        #burcu kara
        #İznik Gölü
        #çevre kirliliği
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