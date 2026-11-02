Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri: Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL'lik iade, Doğum izni dönüşündeki mağduriyete Yargıtay 'dur' dedi, DEM Parti'den "kent uzlaşısı" açıklaması, Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

FON SORUŞTURMASINDA 18.3 MİLYAR TL İADE EDİLDİ

Fon soruşturmasında 37 kişinin aldığı parayı iade ettiği öğrenildi. İade edilen paraların toplam tutarının 18 milyar 340 milyon lira olduğu belirtildi.

SİBER OPERASYON: 86 TUTUKLAMA

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde, 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin 86'sı tutuklanırken 25'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇ OPERASYONU

Öte yandan bugün önemli bir operasyona imza atıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesine yönelik; 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 22 şüphelinin gözaltına alındığını ve hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin arandığını açıkladı.

DOĞUM İZNİ DÖNÜŞÜNDEKİ MAĞDURİYETE YARGITAY "DUR" DEDİ

Milyonlarca çalışan anneyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, kadın işçinin doğum izni sonrası uzmanlığı dışında bir işte çalışmaya zorlanmasının ayrımcılık tazminatını gerektirdiğine hükmetti. Emsal kararla birlikte doğum izninden dönen kadın işçilere yönelik düşük zam, biriminin rızası dışında değiştirilmesi uygulaması ayrımcılık tazminatı sebebi sayılacak.

BAKANLIKTAN 'YURT DIŞINDAN ALIŞVERİŞTE 430 EURO' AÇIKLAMASI

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurt dışından Türkiye'ye gelen yolcuların kendi kullanımlarına yönelik getirdikleri kıyafetlerde 430 Euro sınırının uygulanmadığını, bu sınırın kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerli olduğunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KORE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı'nın davetine icabetle Seul'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, ziyaret öncesinde Kore merkezli haber ajansı Yonhap'a verdiği mülakatta önceliğin iki ülke arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve ekonomik ilişkilere ivme kazandırmak olduğunu belirterek, "Kore Cumhuriyeti'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki birikimiyle Türkiye'nin üretim gücünü bir araya getirdiğimizde çok daha büyük başarılara ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

DEM PARTİ'DEN "KENT UZLAŞISI" AÇIKLAMASI

Öte yandan DEM Parti'den Kent Uzlaşısı açılaması geldi. DEM Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP çatısı altında "Kent uzlaşısı" olarak yerel seçimlere katılan belediye meclis üyelerinin, bundan sonraki çalışmalarını DEM Parti çatısı altında yürüteceğini bildirildi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise yaptığı açıklamada, "İstanbul halkının tercihiyle oluşmuş olan dengeler ancak yine İstanbul halkının tercihiyle değişebilir. Transferlerle, müdahalelerle olacak dengeleri kabul etmiyoruz" diye konuştu.

NETANYAHU'DAN EISENKOT'A MESAJ

İsrail'de sandıktan çıkan belirsizliğin ardından Netanyahu'nun muhalefet lideri Eisenkot'a mesaj ilettiği öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberde, Netanyahu'nun Eisenkot'a, "Meclis Başkanı'nı değiştirmezseniz birlik hükümeti için görüşmeye hazırız" mesajı gönderdiği iddia edildi. Yarın da ABD'de yapılacak ara seçimleri takip edeceğiz...

NETANYAHU'DAN TRUMP'A ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN İRAN'A SALDIRI BASKISI

Yarın da ABD'de yapılacak ara seçimleri takip edeceğiz, ama tam da bu 2 seçimin arasındayken savaşın yeniden yükseleceğiyle ilgili iddialar dile getiriliyor. Amerikan Axios haber platformunun haberine göre, Netanyahu, Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yeni bir saldırı düzenlemesi yönünde baskı yaptı.

MURAT KURUM'DAN TARKAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Ünlü sanatçı Tarkan, söz ve müziği kendisine ait olan 'Uyan' şarkısını iklim zirvesi için İngilizceye uyarlayarak yeniden seslendirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Tarkan'a teşekkür etti.

FENERBAHÇE'DE CONCEIÇAO SESLERİ: İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Spor haberlerine bakalım... Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Conceiçao isminde mutabakata varıldı. Portekizli teknik adam İstanbul'a davet edildi.

FORMULA 1 TARİHİNE GEÇTİ: KIMI ANTONELLI DÜNYA ŞAMPİYONU

Sezonun 19. yarışı olan Meksika Grand Prix'sini 3. sırada bitiren Mercedes takımının 20 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 2026 Formula 1 dünya şampiyonu oldu. Antonelli bu başarısıyla, Formula 1 tarihinin en genç şampiyonu ünvanını elde etti.