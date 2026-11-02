Türkiye’nin güney ve güney batı kesimlerinde kuvvetli yağmurlar devam ediyor, Muğla İzmir boyunca yer yer sağanak yağış akşam saatlerine kadar sürüyor. Yağışlı hava gece saatleri Marmara bölgesinde de etkili olacak, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya boyunca yağmur bekleniyor. Bu yağmurlar şimdilik su baskını ya da sele yol açmayacak hafif ve orta kuvvette olacak. Ancak yağışlar Marmara’da birkaç gün daha kalacak, bu çarşamba gün boyu yağabilir. İstanbul-Düzce-Kocaeli arasında ve yer yer Bursa’da yağmur hızlanabilir. Çarşamba başkent Ankara’da orta kuvvette yağmur görülebilir. Karadeniz genelinde de salı gecesinden sonra ve 4 Kasım Çarşamba günü yer yer gök gürültülü yağış görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu yerel olarak yağmur kaydedecek.

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Hava sıcaklıkları bugünlerde mevsim normallerinde ve 1-2°C üzerinde seyrediyor. Güneyden ılık havayla gelen yağışların yerini, hafta sonu gelirken mevsimin ilk soğuk hava dalgası alabilir. Şimdiki tahminlere göre Karadeniz’in iç kesimlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağabilir. Bu tahmini yakından takip etmekte yarar var gelecek günlerde güncellenecektir, şimdiki duruma bakılırsa kıyılarda olmasa da iç kesimlerde pek çok alanda kar yağabilir.

Fotoğraf: AA

5 Kasım Perşembe akşamından itibaren soğuyacak havayla birlikte Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kar görülebilir. 6-7-8 Kasım ise Rusya-Kırım-Karadeniz rotasıyla gelen, ülke genelinde hissedilecek soğuk ve yağışlı, kış tipi bir havayla geçebilir.

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İstanbul’da bu cuma ve cumartesi sıcaklık tahminleri 12-13°C en yüksek, 6°C en düşük. Yağmur aralıklarla sürecek, şehirde kar beklenmiyor. Ankara’da ise 6-7-8 Kasım tarihleri gündüz sıcaklıkları 9°C’ye, gece 0°C’ye düşebilir. Başkentte de şimdilik kar yağışı beklenmiyor. Ege ve Akdeniz kıyıları da aralıklarla yağmurlu olacak, İzmir çevresinde sıcaklıklar hafta sonu güneşli ama soğuk bir havada 15°C’ye kadar azalabilir.

Yaklaşan yağmurların ardından beklediğimiz soğuk hava dalgasında Batı ve Doğu Karadeniz yüksekleri dahil pek çok dağ ve tepelik alanda kar yağma ihtimali yüksek, yüksek kesimlerdeki yollara çıkacak sürücülerin hafta sonu için kar durumuna da hazırlık yapmasında yarar var.

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Türkiye’de yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başladı. Bu sabahtan itibaren Ege bölgesinde yer yer kuvvetli olan yağışlar, gece saatlerinde Marmara bölgesine ve İstanbul’a ulaşıyor. İstanbul’daki yağış önce hafif tempoyla başlıyor, ardından Salı sabahı ve öğle saatleri biraz daha kuvvetleniyor. Şehrin yine kuzey ilçelerinde ve Boğaziçi çevresinde zaman zaman kuvvetli yağabilir. Kent genelinde önemli bir sel ya da onlarca su baskını yaşamayı beklemiyoruz, yine de Sarıyer, Beykoz ve Arnavutköy başta olmak üzere su baskınlarına karşı tedbirli olmakta yarar var. Bu yağışlı hava Marmara bölgesinde aralıklarla bir haftadan uzun sürecek görünüyor. Hava sıcaklıkları yarın 4 ila 7°C kadar azalmış olacak, dışarısı rüzgâr altında üşütebilir.

Fotoğraf: AA

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Güney Ege’de ve Akdeniz’de ise yağışlar daha uzun süreli ve daha kuvvetli gerçekleşecek. İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay çevresinde gelecek 7 ila 10 gün aralıklarla yağmurlu geçecek. Özellikle Antalya çevresinde beklenen yağışlar metrekareye 150 mm’yi aşabilir, su baskınlarına ve sel riskine karşı kent genelinde hazır olmakta yarar var. Yağışlar Muğla’nın ilçelerinde de kuvvetli gerçekleşecek, Muğla’da da benzer şekilde su baskınları riski var.

Ankara’da salı sabahı ve öğle saatleri yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur görülebilir, şehir genelinde hayatı olumsuz etkileyecek miktarda yağış beklenmiyor. Başkent’te hava sıcaklıkları 18 ila 20°C’lerden, perşembe günü 15-16°C’lere düşüyor. Doğu ve güneydoğu bölgelerde de yağışlar aralıklarla sürecek. Diyarbakır, Elazığ, Bitlis çevrelerinde hafta ortasından itibaren kuvvetli yağmur görülebilir.

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Batı Karadeniz’de yağmurlar daha kuvvetli, Doğu Karadeniz’de ise zayıf yağmur aralıklarla devam edecek. Hafta sonu gelirken Artvin çevresinde yağışlar şiddetini arttırabilir. Türkiye’de özellikle kıyı merkezlerde gelecek 1.5 hafta aralıklarla yağmurlu geçecek. Ülkemizi etkileyecek iki yağışlı sistem bereketli yağmurları da beraberinde getiriyor. Yüksek kesimlerde hafta ortasından itibaren yer yer kar yağışları da görülecek. Hava sıcaklıklarının azalacağı, yağmurun aralıklarla süreceği bu dönemde sağlığımıza da fazladan dikkat etmekte yarar var.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir