Kral Charles'ın Karayipler ülkesi ziyaretinde yağmurlu hava zor anlar yaşattı

Charles, açık havada gerçekleşen uzun etkinliğe devam etti, ancak arada bir yüzünü mendiliyle sildi. Kalabalık tarafından coşkuyla karşılandığında, el sallayarak onlara karşılık verdi.

Bu olay, Karayipler'de İngiltere'den kölelik tazminatı talepleri konusunda derinleşen siyasi bir anlaşmazlığın arka planında yaşandı. Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Kral Charles'ın ülkenin devlet başkanlığı görevinden alınmasını şahsen istediğini söyledi.