Kral Charles'ın Karayipler ülkesi ziyaretinde yağmurlu hava zor anlar yaşattı
Kral Charles'ın, kraliyet karşıtlığının git gide büyüdüğü Karayipler ülkesi Antigua ve Barbuda ziyaretinde hava muhafeleti, zor anlar yaşamasına neden oldu. "Hava bile Charles'a muhalif" yorumları yapıldı
Kral Charles, kölelik tazminatları konusunda giderek büyüyen bir tartışma ve ada ülkesinin onu devlet başkanlığından azletmesi yönündeki çağrılar sonrası, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Karayipler ülkesi Antigua ve Barbuda'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında kraliyet çifti sağanak yağmura yakalandı.
Şemsiyesiz kalan Charles, aniden bastıran yağmur altında ıslanıca telaşla yardımcısına el salladı ve "Hadi" diyerek şemsiyesini istedi.
Antigua ve Barbuda'nın bağımsızlığının 45'inci yıldönümü kutlamalarında katılan Charles, Sir Vivian Richards Kriket Stadyumu'na varışından kısa bir süre sonra, bardaktan boşanınca yağan yağmurun altında bir anda savunmasız kaldı.
Charles takım elbisesinin sırılsıklam olması üzerine şakayla karışık, "Pantolonumda su teresi çıkmaya başladı" dedi. Yağmur şiddetli şekilde devam ederken, Kraliçe Camilla'ya hızla şeffaf bir şemsiye verildi ve kraliyet oturma alanına doğru yönlendirildi. Charles ise tropikal yağmura maruz kalmaya devam etti.
Charles'a sonunda bir şemsiye geldiğinde, bej renkli yazlık takımı sırılsıklam olmuştu. Kraliyete hava muhalefeti, ada ülkesindeki kraliyet karşıtlığına bir gönderme olarak yorumlandı, "Hava bile kraliyete karşı" benzeri eleştiriler yapıldı.
Charles, açık havada gerçekleşen uzun etkinliğe devam etti, ancak arada bir yüzünü mendiliyle sildi. Kalabalık tarafından coşkuyla karşılandığında, el sallayarak onlara karşılık verdi.
Bu olay, Karayipler'de İngiltere'den kölelik tazminatı talepleri konusunda derinleşen siyasi bir anlaşmazlığın arka planında yaşandı. Antigua ve Barbuda Başbakanı Gaston Browne, Kral Charles'ın ülkenin devlet başkanlığı görevinden alınmasını şahsen istediğini söyledi.