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        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar çıktı!

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar'ın teknede hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada karar açıklandı. Olayda sanık M.S.Ç'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık Y.C.Ç'nin ise beraatine hükmedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 17:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık M.S.Ç. hazır bulunurken, Y.C.Ç. Bodrum Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ali Bahar'ın eşi Şebnem, oğlu Ali Tibet ve kızı Ladin Bahar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        AA'da yer alan habere göre duruşmada söz alan Ali Bahar'ın eşi Şebnem Bahar, hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediğini söyledi.

        Raporun denizcilik kurallarına uygun hazırlanmadığını savunan Bahar, "Ben denizci kızıyım, raporda Ali Bahar'ın teknenin arka kısmında olduğu yazıyor. Bacak kesileri paralel bir biçimde, vücudunda çeşitli yaralar var. Raporda, geri giden pervanenin Ali Bahar'ı teknenin altına aldığını söylüyor. Bu fizik kurallarına aykırı, bir çelişki var." dedi.

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        Bahar, iki sanığın gerçekleri söylemediklerini ifade etti. Ali Bahar'ın kızı Ladin Bahar ise raporu kabul etmediğini, rapor ile iki sanığın savunmalarının tutarsız olduğunu öne sürdü.

        Babasının ölüm sebebinin ortaya çıkmasını istediğini belirten Bahar, "Bir evladın tek istediği budur." dedi. Sanık M.S.Ç. de Ali Bahar ile özel bir dostluklarının olduğunu anlatarak, Bahar'ın ölümünde kusurunun olmadığını, beraatine karar verilmesini talep etti. Sanık Y.C.Ç. ise beraatine karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.S.Ç'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası, sanık Y.C.Ç'nin ise beraatine karar verdi.

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        NE OLMUŞTU?

        Kemer ilçesinde 19 Temmuz 2024'te arkadaşıyla açıldığı kendi teknesi hareket halindeyken denize düşen ATSO Başkanı Ali Bahar (55), pervanenin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Teknede bulunan M.S.Ç. ve Y.C.Ç. hakkında Kemer 4. Asliye Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma" suçundan açılan dava, görevsizlik kararıyla Antalya Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

        Fotoğraflar: DHA

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