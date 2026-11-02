Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan iş yeri yangınına ekipler müdahale ediyor

Spor Bülteni - 30 Ekim 2026 (Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Kim Olacak?)

Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Montella 3 yıllık sözleşme bekliyor. Nagelsmann Süper Lig'e soğuk bakıyor. En güçlü aday Aykut Kocaman mı? Geçici çözüm Abdullah Avcı mı? Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.