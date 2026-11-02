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        Haberler Gündem Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan iş yeri yangınına ekipler müdahale ediyor

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan iş yeri yangınına ekipler müdahale ediyor

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına müdahale edilirken bölgedeki çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 19:36 Güncelleme:
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        Kayseri'de korkutan yangın

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının ardından başlatılan müdahale çalışmaları sürüyor.

        İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Melikgazi ilçesindeki iş yerinde çıkan yangına müdahale edilirken yangının çıkış nedenine ve yol açtığı hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #kayseri
        #melikgazi
        #kayseri yangın
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