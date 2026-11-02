Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan iş yeri yangınına ekipler müdahale ediyor
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına müdahale edilirken bölgedeki çalışmalar devam ediyor
Giriş: 02 Kasım 2026 - 19:36 Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının ardından başlatılan müdahale çalışmaları sürüyor.
İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Melikgazi ilçesindeki iş yerinde çıkan yangına müdahale edilirken yangının çıkış nedenine ve yol açtığı hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Ayrıntılar gelecek...
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